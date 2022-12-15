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Politico: Польша не стала поддерживать финансирование Украины на €18 млрд

Politico: Польша не стала поддерживать финансирование Украины на €18 млрд

Польша приняла решение отказаться и не поддерживать планы Евросоюза (ЕС) на 2023-й год по оказанию финансовой поддержки Украине в размере 18 миллиардов евро, сообщает Politico со ссылкой на неназванных дипломатов объединения.

Отказ Варшавы связан с опасениями руководства страны по поводу минимальных ставок корпоративного налога, сообщает gazeta.ru

«Сильное разочарование, так как Польша ставит под угрозу помощь Украине, блокируя минимальную ставку налога», — приводит издание комментарий одного из сотрудников дипведомства.

При этом собеседник СМИ описал действия Варшавы с «еще одним захватом заложников».

Лидерам стран-участниц ЕС предстоит согласовать «пакет», который будет содержать четыре пункта. Речь о поддержке Киева, плана расходов Венгрии, налоговой реформы и «разморозки» средств для Будапешта. Поясняется, что при отказе одобрить хотя бы один из пунктов программы, то не принимаются все четыре из-за права вето.

10 декабря сообщалось, что Совет Евросоюза (ЕС) предварительно одобрил льготный кредит Украине в размере €18 млрд. Кредит будет иметь льготный 10-летний период. Государства — члены ЕС будут покрывать основную часть процентных расходов за счет внешних назначенных доходов.

6 декабря сообщалось, что Венгрия воспользовалась правом вето и заблокировала пакет макрофинансовой помощи ЕС для Украины на €18 млрд, предложенный ЕК на 2023 год, передаёт iz.ru

До этого, 24 ноября, сообщалось, что власти Венгрии намерены передать Киеву €187 млн, составляющих долю Венгрии из кредита в размере €18 млрд, который ЕС пообещал предоставить Украине.

9 ноября Еврокомиссия (ЕК) внесла предложение о выделении Украине финансовой помощи в размере €18 млрд в 2023 году. За день до этого о планах выделить €18 млрд сообщил первый заместитель главы ЕК Валдис Домбровскис. По его словам, Украина получит помощь, состоящую из льготных кредитов, на очень выгодных условиях.

Польша признала РФ государством-спонсором терроризма

Сейм Польши принял резолюцию о признании Российской Федерации государством - спонсором терроризма, вместе с предложенной партией PiS поправкой относительно Смоленской катастрофы.

Инициативу в среду, 14 декабря, поддержало большинство депутатов в польском Сейме, отдав 231 "за".

На принятие резолюции польским Сеймом отреагировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, передаёт
point.md

"Польский Сейм признал РФ государством-спонсором терроризма. Благодарен нашим польским союзникам за это важное решение", - написал чиновник в Twitter.

Ермак также выразил уверенность, что это "станет трендом среди многих других стран".

  • Сегодня, 09:28
  • DTV
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