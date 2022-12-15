В ближайшее воскресенье, 18 декабря, Еврейская община Бендер приглашает приднестровцев вместе отметить еврейский праздник Хануку.
Его история относится ко временам, когда Иудея находилась под властью греко-сирийской империи Селевкидов (II век до н. э.). При императоре Антиохе IV Эпифане, насаждавшем культ греческих богов и запретившем под страхом смерти соблюдение законов Торы, группа евреев под предводительством Маккавеев, не отказавшихся от религии своего народа, начала восстание. Впоследствии оно стало всенародным, а его апогей – освобождение Иерусалима и иерусалимского Храма, передаёт bendery-ga.org
По преданию, иудеям удалось найти лишь один сосуд с не осквернённым греками ритуальным маслом, необходимым для освящения Храма. Однако этого масла могло хватить только на один день горения светильников меноры. Всё же менора была зажжена, и тогда случилось чудо: масла хватило на восемь дней – как раз на то время, которое требовалось для приготовления нового чистого масла для всех светильников. В память об этом чуде и был установлен мудрецами праздник Ханука, и каждую ночь на протяжении восьми дней зажигаются свечи на ханукии – девятисвечнике.
В этом году впервые масштабное празднование Хануки организуют в бендерском Дворце культуры им. П. Ткаченко. Специально для этого при поддержке госадминистрации была изготовлена 4-метровая ханукия, рассказал председатель Еврейской общины Бендер Марк Финкельзон.
«Обратились к городу, глава Бендер Роман Иванченко нас поддержал и помог нам. Около фонтанов, напротив Дворца культуры, будет установлена большая ханукия, и мы её зажжём 18 декабря», - отметил Марк Финкельзон.
По традиции в первый день Хануки, который в этом году как раз выпадает на 18 декабря, на ханукии зажигается свеча, предназначенная для зажигания остальных, и одна основная. Так будет и в Бендерах, но обо всём по порядку. В 14:30 на сцене Дворца культуры им. П. Ткаченко начнётся спектакль «Пришелец». Это кишинёвский проект театрона «SHALIAH». Постановка по пьесе московского режиссёра, писателя, драматурга Григория Каковкина. Спектакль – исполненное мудрой печали и юмора повествование о жизни человека, познавшего цену любви, страдания и веры. Режиссёр – Иосиф Шац, главную роль исполнит Виктор Казаченко.
После спектакля всем предложат попробовать традиционные ханукальные пончики суфганиёт и другие еврейские угощения.
«После этого мы выйдем на площадь перед Дворцом культуры, зажжём ханукальную свечу и встретим этот праздник с заходом солнца, после чего состоится небольшое фаер-шоу», - рассказал Марк Финкельзон.
Ханука отмечается 8 дней, в каждый из которых на бендерском девятисвечнике будет зажигаться новая свеча.
«Ханукия будет гореть 8 дней и дарить свет горожанам. Чем больше света в Хануку, тем больше добра, тем больше блага. Такое поверье, что свет Хануки должны увидеть все люди, - сказал председатель Еврейской общины Бендер. - Спасибо Президенту ПМР Вадиму Красносельскому, он всячески поддерживает народы, проживающие в нашей республике, и помогает сохранить традиции каждой нации. Мы приглашаем всех отпраздновать этот светлый празднику Хануку вне зависимости от религиозной и национальной принадлежности. Всё абсолютно бесплатно».