Dnestr.TV

 
0

В Тирасполе прошли учения пожарных и спасателей

В Тирасполе прошли учения пожарных и спасателей

Практическое занятие для пожарных и спасателей Самостоятельной военизированной пожарной части № 1 провели работники «Тираслифта» . Как сообщила пресс-служба МВД ПМР, сотрудники подразделений Главного Управления по чрезвычайным ситуациям отработали навыки открывания и обесточивания кабины лифта, эвакуации людей, соблюдая технику безопасности.

Необходимость проведения таких занятий продиктована реалиями времени. Современные лифты максимально автоматизированы. В столице большинство их подключено к единой системе контроля муниципального унитарного предприятия. В течение рабочего дня диспетчер направляет лифтёра туда, где застряла подъёмная машина. В чрезвычайных ситуациях, а также ночью на помощь заблокированным людям выезжают уже пожарные или спасатели.

Механическое открытие дверей гидравлическим инструментом может привести к поломке лифта. Поэтому по окончании занятия «Тираслифт» передал сотрудникам ГУпЧС специальный инструмент, с помощью которого можно открыть кабину, не повреждая её двери и механизм подъёмника.
  • Вчера, 20:41
  • DTV
  • Просмотров: 35
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Пресс-конференция с говорящим названием «16x16»
  • Народ говорит о событиях в Молдове
  • В Москве ждут объяснений Кишинева
  • Александр Коршунов рассказал о задержании в аэропорту К ...
  • Храм села Парканы. Праздничный концерт (полное видео)
  • Сергей Оболоник рассказал, что значит для нашей экономи ...
  • С 2023 года изменится порядок оплаты за обслуживание вн ...
  • Жителям Молдовы посоветовали подготовить "тревожный че ...
  • В Бендерах показали документальный фильм "Мама для Юли ...
  • Задержан подозреваемый в убийстве тираспольской школьни ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Пресс-конференция с говорящим названием «16x16»
  • Народ говорит о событиях в Молдове
  • В Москве ждут объяснений Кишинева
  • Александр Коршунов рассказал о задержании в аэропорту К ...
  • Храм села Парканы. Праздничный концерт (полное видео)
  • Сергей Оболоник рассказал, что значит для нашей экономи ...
  • С 2023 года изменится порядок оплаты за обслуживание вн ...
  • Жителям Молдовы посоветовали подготовить "тревожный че ...
  • В Бендерах показали документальный фильм "Мама для Юли ...
  • Задержан подозреваемый в убийстве тираспольской школьни ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна