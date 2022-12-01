Практическое занятие для пожарных и спасателей Самостоятельной военизированной пожарной части № 1 провели работники «Тираслифта» . Как сообщила пресс-служба МВД ПМР, сотрудники подразделений Главного Управления по чрезвычайным ситуациям отработали навыки открывания и обесточивания кабины лифта, эвакуации людей, соблюдая технику безопасности.
Необходимость проведения таких занятий продиктована реалиями времени. Современные лифты максимально автоматизированы. В столице большинство их подключено к единой системе контроля муниципального унитарного предприятия. В течение рабочего дня диспетчер направляет лифтёра туда, где застряла подъёмная машина. В чрезвычайных ситуациях, а также ночью на помощь заблокированным людям выезжают уже пожарные или спасатели.
Механическое открытие дверей гидравлическим инструментом может привести к поломке лифта. Поэтому по окончании занятия «Тираслифт» передал сотрудникам ГУпЧС специальный инструмент, с помощью которого можно открыть кабину, не повреждая её двери и механизм подъёмника.