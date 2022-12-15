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Россия создаст электронную площадку и будет сама определять цену газа для стран Европы

Россия создаст электронную площадку и будет сама определять цену газа для стран Европы

Россия создаст электронную площадку и будет сама определять цену газа для стран Европы, заявил сегодня, 15 декабря, президент РФ Владимир Путин, выступая на заседание Совета при главе государства по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Если говорить о создании электронной площадки, то это можно сделать в течение ближайших месяцев. Именно там в значительной степени будем определять конечную цену для наших европейских потребителей, потому что то, что они натворили на своих площадках, это безумие на самом деле. И теперь они ещё пытаются выставить нас в качестве виноватых за то, что сделали сами, своими руками», цитирует Путина eadaily.com

Ранее Путин отметил, что реализация таких проектов, как Ковыктинское месторождение, «Сила Сибири — 2», дальневосточный маршрут позволят уже к 2025 году увеличить поставки газа на восток до 48 миллиардов кубометров, а к 2030-му — до 88 миллиардов. По его словам, фактически это более 60 процентов поставок газа на запад в прошлом году.

В свою очередь, новые СПГ-проекты на Ямале позволят к 2030 году увеличить производство сжиженного природного газа на 70 миллиардов кубометров, что также поможет расширить географию экспорта.

Кроме того, указал он, одними из ключевых растущих потребителей российского газа являются соседи, включая Турцию.

«Её газовая инфраструктура обладает серьёзным потенциалом. В ближайшие годы планируем организовать, да, собственно говоря, я уже говорил об этом, газовый хаб», — сказал Путин.

  • Вчера, 21:15
  • DTV
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