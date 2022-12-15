Главное управление полиции Варшавы. Иллюстрация: interia.pl
В здании Главного управления полиции в Варшаве 15 декабря прогремел взрыв. Министерство внутренних дел и администрации Польши сообщило в экстренном коммюнике: «Взорвался один из подарков, полученных командующим во время рабочего визита на Украину. В результате взрыва комендант и гражданский сотрудник получили ранения. В помещении службы безопасности поврежден потолок».
EADaily уточняет, что генерал полиции Ярослав Шимчик посетил Украину 11—12 декабря, где ему был преподнесён подарок, как выяснилось - гранатомёт.
Причиной взрыва в Главном управлении полиции Польши стал выстрел из гранатомёта, подаренного Украиной.
Инсайд сообщает Gazeta Wyborcza со ссылкой на свои источники. По данным осведомителя, выстрелил из гранатомёта в своём кабинете лично главнокомандующий польской полицией Ярослав Шимчик. Якобы генерал не ожидал, что оружие будет заряжено. Граната пробила пол в комнате отдыха, из-за чего обрушился потолок в комнате охраны под ней.
Военные эксперты на условиях анонимности задают неудобный вопрос: «Как вообще такое оружие пронесли в комендатуру?»
«Это против всех правил. Если кто-то принёс это в этот офис, то он должен быть наказан. Если это командир, на мой взгляд, следует отставка», — прокомментировал информатор Onet.pl.
Главнокомандующий польской полицией Ярослав Шимчик. Иллюстрация: onet.pl