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В Главном управлении полиции Варшавы "взорвался подарок с Украины"

В Главном управлении полиции Варшавы "взорвался подарок с Украины"
Главное управление полиции Варшавы. Иллюстрация: interia.pl

В здании Главного управления полиции в Варшаве 15 декабря прогремел взрыв. Министерство внутренних дел и администрации Польши сообщило в экстренном коммюнике: «Взорвался один из подарков, полученных командующим во время рабочего визита на Украину. В результате взрыва комендант и гражданский сотрудник получили ранения. В помещении службы безопасности поврежден потолок».

EADaily уточняет, что генерал полиции Ярослав Шимчик посетил Украину 11—12 декабря, где ему был преподнесён подарок, как выяснилось - гранатомёт.

Причиной взрыва в Главном управлении полиции Польши стал выстрел из гранатомёта, подаренного Украиной.

Инсайд сообщает Gazeta Wyborcza со ссылкой на свои источники. По данным осведомителя, выстрелил из гранатомёта в своём кабинете лично главнокомандующий польской полицией Ярослав Шимчик. Якобы генерал не ожидал, что оружие будет заряжено. Граната пробила пол в комнате отдыха, из-за чего обрушился потолок в комнате охраны под ней.

Военные эксперты на условиях анонимности задают неудобный вопрос: «Как вообще такое оружие пронесли в комендатуру?»

«Это против всех правил. Если кто-то принёс это в этот офис, то он должен быть наказан. Если это командир, на мой взгляд, следует отставка», — прокомментировал информатор Onet.pl.

В Главном управлении полиции Варшавы "взорвался подарок с Украины"
Главнокомандующий польской полицией Ярослав Шимчик. Иллюстрация: onet.pl

  • Вчера, 21:33
  • DTV
  • Просмотров: 37
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