Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла внесенную Россией резолюцию под названием «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МИДа Мария Захарова, передаёт РБК
«Только что на пленуме ГА ООН приняли нашу резолюцию по борьбе с героизацией нацизма! Результат еще лучше, чем 4 ноября в Третьем комитете», — написала она.
Российская резолюция, в частности, призывает принять меры, чтобы не допустить «пересмотра итогов Второй мировой войны и отрицания преступлений против человечности и военных преступлений». Авторы резолюции также осуждают использование образовательных материалов, пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений. В документе содержится призыв ликвидировать все формы дискриминации всеми возможными средствами.
Согласно результатам голосования, за принятие резолюции проголосовало 120 стран, против — 50, оставшиеся десять воздержались. Среди тех, кто проголосовал против, — США, Германия, Украина, Молдова, Испания, Норвегия, Швеция, Великобритания, Польша, Япония, Греция, Канада, Грузия, Венгрия и др. Воздержались, в частности, Турция, Южная Корея и Афганистан.
Если в 2021 году лишь 2 страны были не против героизации нацизма (США и Украина), то сейчас число таких государств выросло до 50.
Для принятия резолюции необходима поддержка двух третей участников голосования, голоса воздержавшихся государств не учитываются при подсчете.
Генассамблея ООН не в первый раз принимает российский проект резолюции, осуждающий героизацию нацизма. В прошлом году Россия вносила на ее рассмотрение документ с таким же названием. Тогда резолюцию поддержали 130 государств. Воздержались от голосования 49 стран, в том числе Франция, Германия, Нидерланды и Польша.