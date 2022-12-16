Парламент Молдовы одобрил ряд изменений законодательства, направленных на улучшение механизмов защиты от дискриминации. Как сообщает пресс-служба парламента, Кодекс о правонарушениях был дополнен понятиями "домогательство" и "виктимизация", также определено наказание за совершение этих правонарушений, сообщает sputniknews.ru
"Таким образом, будет наказываться любое нежелательное поведение, которое приводит к созданию запугивающей, враждебной или оскорбительной обстановки с целью нанесения ущерба достоинству человека", – говорится в пресс-релизе законодательного органа.
Также поправки вносят в положение об обеспечении равенства дополнительно ряд дискриминационных критериев, касающихся социального статуса и происхождения, национальности, состояния здоровья, политических взглядов и других мнений. При определении данных критериев авторы поправок руководствовались прецедентами Европейского суда по правам человека.
Физические лица, допустившие домогательства, будут наказываться штрафом в размере от 78 до 90 условных единиц или привлечением к неоплачиваемой работе в интересах общества на срок от 40 до 60 часов.
Для ответственных лиц штраф за подобное правонарушение может составить от 150 до 240 условных единиц. Также может быть предусмотрено лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от трех месяцев до года.
Ответственным за виктимизацию устанавливается штраф в размере от 60 до 84 условных единиц для физического лица и от 120 до 210 условных единиц для лиц, занимающих ответственное положение.
Законодательная инициатива разработана в рамках национального плана действий по выполнению соглашения об ассоциации между Молдовой и ЕС и направлена на устранение недостатков нормативной базы.