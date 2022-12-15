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Биологи: Вымирание насекомых ежегодно приводит к смерти 400 тысяч человек

Биологи: Вымирание насекомых ежегодно приводит к смерти 400 тысяч человек

Биологи из Гарвардской Школы общественного здравоохранения Чана выяснили, что потеря опылителей привела к снижению урожая фруктов, овощей и орехов на 3-5%. По оценкам ученых, это привело к 427 тысячам избыточных смертей из-за сопутствующих заболеваний, включая болезни сердца, инсульт, диабет и некоторые виды рака. Исследование опубликовано в журнале Environmental Health Perspectives, передает Газета.ru

Растущее антропогенное давление на природные системы приводит к ежегодному сокращению численности насекомых на 1-2%, что ставит под угрозу снабжение людей здоровой пищей.

Исследователи смоделировали последствия гибели опылителей, используя данные из сети сотен экспериментальных ферм в Азии, Африке, Европе и Латинской Америке.

Результаты показали, что потери производства фруктов, овощей и орехов сильнее затронули страны со средним и высоким уровнем дохода, где уровень неинфекционных заболеваний выше. Больше всего пострадало здоровье людей в странах со средним уровнем дохода и большим населением — Китай, Индия, Индонезия и Россия.

Экономический ущерб оказался сильнее в странах с низким уровнем дохода: здесь потери от общей стоимости сельскохозяйственной продукции могут составить 10-30%.

Исследователи пишут, что если современные способы производства продуктов питания не изменятся, все насекомые окажутся на грани вымирания. Последствия для экосистемы планеты будут катастрофическими.

Анализ говорит, что основной причиной снижения численности насекомых является интенсивное сельское хозяйство, особенно повсеместное использование пестицидов. Другими важными факторами называют урбанизацию и глобальное изменение климата.
  • Сегодня, 09:29
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