В молдавском городе Бельцы при содействии посольства России и правительства Москвы состоялся концерт советских песен и выставка «Бессмертный полк». Президенту Молдовы Майе Санду не понравилось, что дети в форме советских солдат исполняли песни времен Великой Отечественной войны. Она считает, что этим должны заняться спецслужбы страны.
«Я не знаю подробностей, думаю они (концерты - концерты) состоялись под эгидой местных властей. По этому вопросу должна провести работу Служба информации и безопасности, которая выяснит: несут ли они угрозу национальной безопасности», — заявила Санду 15 декабря в эфире телеканала TVR MOLDOVA, передаёт point.md
Она подчеркнула, что остается на прежней позиции - "все, кто продвигает войну, в прямой или косвенной форме, должны быть санкционированы".
"Следующим логическим ее шагом должен стать снос памятников воинам Великой Отечественной в городах и сёлах Молдовы. А затем-варварское уничтожение всего, что напоминает о российском и советском прошлом в Молдове" - пишет в телеграмм-канале rusputnikmd
Напомним, в апреле 2022 года Санду утвердила запрет на георгиевскую ленту на территории Молдовы. За ношение, демонстрацию и распространение этого символа предусмотрены штрафы для физических лиц в размере от 4,5 тыс. леев (около $250) до 9 тыс. леев (около $500). Однако, несмотря на это, в Кишиневе прошло самое масштабное за последние годы шествие Бессмертного полка, которое возглавили бывшие президенты страны Владимир Воронин и Игорь Додон. Они, как и многие из десятков тысяч демонстрантов, прикрепили георгиевские ленты.
Президент РМ Майя Санду не намерена слушать лекции тех, кто не имеет ничего общего с демократией. Так глава государства отреагировала на слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что градус русофобии в риторике Кишинева зашкаливает и это отражается на двусторонних отношениях. Выступая на TVR Moldova Санду отвергла обвинения в дискриминации русскоязычных жителей, заверяя, что «все граждане страны одинаково уважаемы». При этом она подчеркнула, что РМ — свободная страна и соответственно принимает суверенные решения.
«Меня не интересует, я не читаю и не собираюсь комментировать заявления пресс-секретаря МИД из Москвы. Угрозы высказывались и раньше, это не первый опыт. Таков метод Москвы проводить внешнюю политику. Мы будем продолжать делать то, что полезно для граждан. Русскоязычным в этой стране ничего не угрожает. Их уважают так же, как и всех других граждан Республики Молдавия. Это то, что мы обещали, уважать всех и заботиться о безопасности всех. Остальное — ложные обвинения и попытки дестабилизировать ситуацию в РМ», — заявила Санду.
Она добавила, что верит в «подлинную демократию», а проевропейские власти РМ создают все условия для того, чтобы люди могли свободно выражать свой голос.
Ранее в республике был принят новый Закон о выборах, который исключает печатанье бюллетеней на русском языке. До этого русский язык был лишен статуса межнационального общения, а парламент Молдавии законодательно запретил вещание в стране российских информационно-политических программ. Санду, при которой русофобия стала элементом государственной политики на всех уровнях, публично заявила о том, что «Россия несет угрозу всему демократическому миру».
«Избирательный процесс не ставится под угрозу и не создаются препятствия людям в возможность голосовать. Хочу говорить о подлинной демократии и не хочу слушать лекции тех, кто не имеет ничего общего с демократией», — заключила Майя Санду.
Как сообщало EADaily , накануне Мария Захарова обратила внимание на то, что Запад подталкивает Кишинев к «повышению и так зашкаливающего градуса русофобии, что не отражает интересы и настроения граждан страны, которые выступают за сохранение связей с Россией». А это и есть угроза безопасности и демократии в Молдавии, а не то, о чем упорно твердит Санду.
«Мне кажется, именно власти Молдавии создают угрозу безопасности своей стране и региону. Если они продолжат эту риторику, мы будем отвечать на эти заявления. Мы умеем», — предупредила Захарова