Укрытия в многоквартирных домах и торговых центрах Подмосковья приведут в порядок до 25 декабря, сообщил начальник областного главка МЧС Сергей Полетыкин,передаёт РИА Новости
"По линии ЖКХ данная работа во всех многоквартирных домах проводится. Она должна быть завершена до 25 декабря. Это решение оперативного штаба. Для нашего населения у нас существуют именно вот эти простейшие укрытия в многоквартирных домах, торговых центрах, которые обеспечивают укрытие от поражающих факторов до 15 миллионов человек", – сказал Полетыкин, выступая на заседании Мособлдумы, трансляция велась в «ВКонтакте», передаёт РБК
Он добавил, что такие укрытия могут защитить людей от ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов. «Вешать указатели (на укрытие) с учетом опыта приграничных субъектов мы не хотим и пока не будем, чтобы не возбуждать наше население», — сказал начальник областного главка МЧС Сергей Полетыкин.
В убежищах будут места для сидения, розетки для зарядки гаджетов, электричество и вода, находиться там можно будет в течение часа.
Как сообщало EADaily, накануне военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что Киев готовит массированный удар дронами-камикадзе по территории России в канун Нового года. Он подчеркнул, что Восточная Европа уже начала разработку беспилотников на базе украинских дронов с импортными комплектующими.