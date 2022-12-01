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Новые правила: Украинцы не смогут въезжать в Молдову из ЕС с просроченными паспортами

Новые правила: Украинцы не смогут въезжать в Молдову из ЕС с просроченными паспортами

Граждане Украины, которые возвращаются из Евросоюза и планируют пересечь молдавскую границу теперь должны предоставить действующие заграничные паспорта. Об этом сообщили сотрудники Пограничной полиции. Украинцы, которые въезжают непосредственно из Украины в Молдову, смогут и дальше пересекать границу с просроченными паспортами, передает rupor.md

Сотрудники Пограничной полиции подчеркнули, что они хотят избежать очередей на контрольно-пропускных пунктах страны, особенно учитывая приближающиеся праздники. Они уточнили, что со стороны граждан Украины последовало много запросов относительно пересечения границы в этот период, поэтому призывают граждан заранее позаботиться о необходимых документах.

“На въезде в Молдову через пункты пропуска с Румынией, а также через Международный аэропорт Кишинева, иностранные граждане не смогут пересечь границу с недействительными документами, это предусмотрено законодательством Республики Молдова. Таким образом, иностранцы должны оформить свой паспорт или документ, дающий право официально пересечь границу, который должен быть получен в консульских учреждениях или посольствах государства, гражданами которого они являются”, – заявили сотрудники Пограничной полиции.

Что касается граждан Украины, которые въезжают в Молдову непосредственно из своей страны, правила остались неизменными. Украинцы могут пересекать границу РМ даже с просроченными паспортами.
  • Сегодня, 10:48
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