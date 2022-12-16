Госавтоинспекторы проводят встречи с водителями маршруток и такси, акцентируя их внимание на соблюдении правил дорожного движения, перевозки пассажиров и требований по эксплуатации машин.
Как сообщила пресс-служба МВД ПМР, за 11 месяцев 2022 года на территории Приднестровья произошло 290 ДТП с участием маршруток и такси.
Из 88 аварий, в которые попали маршрутки, каждая вторая – по вине водителей, перевозящих людей. В двух ДТП пострадали два пассажира. Такси были участниками дорожно-транспортных происшествий 202 раза. В 108 авариях виноваты сами таксисты. В пяти ДТП пострадали два водителя, два пассажира и два велосипедиста, погиб один пешеход.