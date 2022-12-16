Dnestr.TV

 
0

За 11 месяцев в Приднестровье произошло 290 ДТП с участием маршруток и такси

За 11 месяцев в Приднестровье произошло 290 ДТП с участием маршруток и такси

Госавтоинспекторы проводят встречи с водителями маршруток и такси, акцентируя их внимание на соблюдении правил дорожного движения, перевозки пассажиров и требований по эксплуатации машин.

Как сообщила пресс-служба МВД ПМР, за 11 месяцев 2022 года на территории Приднестровья произошло 290 ДТП с участием маршруток и такси.

Из 88 аварий, в которые попали маршрутки, каждая вторая – по вине водителей, перевозящих людей. В двух ДТП пострадали два пассажира. Такси были участниками дорожно-транспортных происшествий 202 раза. В 108 авариях виноваты сами таксисты. В пяти ДТП пострадали два водителя, два пассажира и два велосипедиста, погиб один пешеход.

фото: пресс-служба МВД ПМР
За 11 месяцев в Приднестровье произошло 290 ДТП с участием маршруток и такси

За 11 месяцев в Приднестровье произошло 290 ДТП с участием маршруток и такси
  • Сегодня, 18:00
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Пресс-конференция с говорящим названием «16x16»
  • Народ говорит о событиях в Молдове
  • В Москве ждут объяснений Кишинева
  • Александр Коршунов рассказал о задержании в аэропорту К ...
  • Храм села Парканы. Праздничный концерт (полное видео)
  • Сергей Оболоник рассказал, что значит для нашей экономи ...
  • С 2023 года изменится порядок оплаты за обслуживание вн ...
  • Жителям Молдовы посоветовали подготовить "тревожный че ...
  • В Бендерах показали документальный фильм "Мама для Юли ...
  • Задержан подозреваемый в убийстве тираспольской школьни ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Пресс-конференция с говорящим названием «16x16»
  • Народ говорит о событиях в Молдове
  • В Москве ждут объяснений Кишинева
  • Александр Коршунов рассказал о задержании в аэропорту К ...
  • Храм села Парканы. Праздничный концерт (полное видео)
  • Сергей Оболоник рассказал, что значит для нашей экономи ...
  • С 2023 года изменится порядок оплаты за обслуживание вн ...
  • Жителям Молдовы посоветовали подготовить "тревожный че ...
  • В Бендерах показали документальный фильм "Мама для Юли ...
  • Задержан подозреваемый в убийстве тираспольской школьни ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна