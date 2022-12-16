Иван Охлобыстин в сериале «Интерны». Иллюстрация: infografics.ru
Телеканал Exclusiv TV не заслуживает, чтобы ему продлевали лицензию на вещание в Молдове, так как он транслирует российский сериал «Интерны». С таким заявлением выступила сегодня, 16 декабря, глава Совета по телевидению и радио Лилиана Вицу, отметив, что Иван Охлобыстин, который играет в нем главную роль, «поддерживает вторжение России в Украину», передаёт eadaily.com
«Вы знаете, что главный герой сериала „Интерны“ выходил на площадь и поддерживал войну, агрессию. У меня не поднимается руки проголосовать за сетку вещания, которая поддерживает сериал, звезда которого выходит и говорит, что это — „священная война“. Думаю, что таких лиц больше, и я попрошу вас очень внимательно следить за тем, какие сообщения они передают», — сказала Вицу.
Тем не менее, проголосовав, Совет решил пока продлить телеканалу разрешение выходить в эфир, приняв к сведению мнение своего председателя.
30 сентября актер Иван Охлобыстин принял участие в концерте на Красной площади по случаю присоединения к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей Украины. Актер произнес речь, в которой говорил о том, что война России с неонацизмом на Украине - священная.
"Существует мнение, что в скором времени специальную военную операцию переименуют в контртеррористическую, кто-то говорит, что это будет даже отечественная война. Но я считаю, что и этого недостаточно, правильно это назвать Священная война." — сказал Охлобыстин.
Как сообщало EADaily , в июне президент РМ Майя Санду промульгировала закон о запрете новостных программ из России. В Кишиневе их объявили «лживыми и пропагандистскими». В республике также на законодательном уровне запрещены георгиевская лента и другие символы победы на фашизмом. В целях «обеспечения мер защиты информационного поля республики от дезинформирующих элементов и пропаганды» в РМ введена ответственность, вплоть до уголовной, за поддержку СВО или «неправильное» освещение событий на Украине.
В Молдову не пускают общественно-политических деятелей и представителей культуры из России, которых считают «пропагандистами российской военной агрессии».
Совет телевидения и радио (СТР) оштрафовал 11 телеканалов на 332 тыс. леев за недостаточное число местных аудиовизуальных программ на румынском языке. Такое решение совет принял на заседании 16 декабря.,сообщает newsmaker.md
Согласно решению СТР, телеканал Mega TV оштрафовали на 42 тыс. леев, Canal 3 — на 40 тыс. леев, Familia TV — на 38 тыс. леев, Primul în Moldova и Canal 5 — на 37 тыс. леев, Canal 2 — на 35 тыс. леев.
Кроме этого, Accent TV и Orhei TV — на 28 тыс. леев, Pro TV Chișinău — на 25 тыс. леев, Publika TV — на 12 тыс. леев, TV6 — на 10 тыс. леев.