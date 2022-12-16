В главу Уголовного кодекса, устанавливающую ответственность за преступления против безопасности движения и эксплуатацию транспорта, внесены изменения. Президент ПМР Вадим Красносельский подписал закон, принятый Верховным Советом ПМР 30 ноября 2022 года.
В соответствии с этими изменениями, если гражданин, управляя автомобилем или другим транспортным средством без соответствующего права, совершил ДТП, в котором чьему-то здоровью был причинен тяжкий вред, то за это преступление ему грозит до четырех лет лишения свободы.
Прежняя редакция закона допускала альтернативу: суд мог назначить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет либо обязательных работ - от 180 до 240 часов. Кроме того, раньше решение вопроса, лишить ли виновного права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, оставлялось на усмотрение суда. Теперь это дополнительное наказание должно назначаться в обязательном порядке. Срок его тоже увеличивается – до пяти лет.
Аналогично усиливается уголовная ответственность и в случае, если ДТП привело к смерти одного или более человек. Раньше, если виновник такого ДТП не имел водительских прав, ему грозило до пяти лет лишения свободы, теперь – от четырех до семи. А если погибших больше – то от четырех до девяти. Кроме того, виновный будет пожизненно лишаться права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Если водитель ранее был судим за совершение определенных видов ДТП, то за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения ему грозит штраф в сумме от 5 520 до 9 200 рублей, до двух лет исправительных работ либо до трех лет лишения свободы.
Кроме того, закон предусматривает дополнительное наказание - лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.
Если водитель управлял транспортным средством будучи лишенным водительских прав и имея судимость за определенные виды ДТП, то штраф может составить от 7 360 до 11 040 рублей, срок лишения свободы до двух лет, а лишение прав занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью – до трех лет. Закон вступит в силу спустя 14 дней после его официального опубликования.