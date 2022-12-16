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На упрощённый налоговый режим перешло 2,5 тысячи предпринимателей

На упрощённый налоговый режим перешло 2,5 тысячи предпринимателей

В Приднестровье уже более 2,5 тысяч предпринимателей перешли на упрощённый налоговый режим. Процесс активизировался с начала октября, сама же система работает ещё с 2019 года, сообщает

За первые две недели декабря заявления написали почти 1,5 тысячи человек. Это переходят магазины, все, кто торгует непродовольственными товарами, бутики, общепит, грузоперевозки, часть фермеров.

Только за последние три дня – 327 заявлений. Из-за того что все торопятся, в Тираспольской налоговой сейчас наплыв посетителей. Тут самый большой охват предпринимателей, а сроки поджимают. Заявление на «упрощёнку» примут быстро. Если не возникает дополнительных вопросов, то всё оформление занимает 15 минут.

Вместо патента – 3% с оборота. Такой налог на «упрощёнке». Сколько предприниматель заработал, за столько и заплатит. Еще плюс: нет отчетности. Все покажет онлайн-касса. Тут все видно - почем и сколько продали товара. Еще нужен термопринтер, чтоб печатать чеки для покупателей. Предприниматель покупает устройство, а потом его стоимость вычтут из налога. Подробности на сайте Минфина

Перейти на «упрощёнку» надо до конца декабря. В налоговых говорят - лучше не тянуть до последних дней. Разрешение выдают через три дня после приема заявления.

  • Сегодня, 18:52
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