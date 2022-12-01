Подведение итогов конкурса «Приднестровское качество» является традиционным завершением года в промышленном секторе. Он проводится Торгово-промышленной палатой с 2003 года. Главная цель премии – улучшение качества приднестровских товаров и услуг и повышение их конкурентоспособности на внутреннем рынке. В этом году в конкурсе приняли участие 52 предприятия, было представлено более 223 товаров и услуг в 35 различных номинациях.
Торжественное мероприятие, посвященное двадцатой церемонии награждения победителей Республиканского конкурса «Приднестровское качество – 2022», состоялось в Городском дворце культуры. Поздравить лауреатов и вручить им заслуженные награды приехали Председатель Правительства Александр Розенберг, Вице-премьер Сергей Оболоник, представители депутатского корпуса, министры и главы госадминистраций городов и районов, сообщает пресс-служба Правительства ПМР
К организаторам, участникам и лауреатам конкурса обратился Глава исполнительной власти, отметив значимость премии.
«На протяжении этих лет конкурс объединяет сильных и стабильных производителей, которые не боятся заявить о себе и доказать, что они имеют силы обеспечить стабильное и высокое качество производимой продукции, присутствуя на этом рынке, – подчеркнул Александр Розенберг и дополнил. — По нашему мнению, конкурс действительно состоялся. Он существует два десятилетия – это уже история государства».
Как отметил в своем выступлении зампред Правительства Сергей Оболоник, условия, в которых, на сегодняшний день, работают отечественные предприятия, еще раз доказывают зрелость и состоятельность сельского хозяйства и всех отраслей промышленности республики.
«Приднестровское качество, как обязательный атрибут успешной работы на рынке, – очень успешный бренд. А значит, именно эти атрибуты дают нам дальше развиваться, невзирая ни на что. Наше качество – это то, за что мы уверенно можем чувствовать, что наш продукт достоин, что наша республика достойна. Этот атрибут дает нам возможность смотреть на будущее, ожидая только лучшее», – добавил Вице-премьер.
Стоит отметить, в юбилейный для конкурса год предприятия награждаются почетным званием. В этом году звание «Гордость Республики» было присвоено ЗАО НП «Электромаш». Статус присужден за многократное участие предприятия в конкурсе и за качественную продукцию, присутствующую на отечественном и зарубежном рынках.
Завод представил на конкурс по-настоящему уникальный продукт, рассказал Sputnik Молдова президент Торгово-промышленной палаты Приднестровья Василий Кожан.
"В этом году они впервые выпустили электромашину, электродвигатель, мощностью в 5 тысяч кВт и весом более 40 тонн. Подобные машины используются в шахтах, а также в тепловых и атомных электростанциях", – отметил руководитель ТПП.
В ходе церемонии награждения вниманию зрителей представили свои номера заслуженные мастера искусств Приднестровья.