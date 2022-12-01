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В Молдове планируют сменить официальный язык на румынский

В Молдове планируют сменить официальный язык на румынский

Румынский язык заменит словосочетание «молдавский язык» в законодательстве Республики Молдова с весны следующего года, заявил председатель парламента Молдовы Игорь Гросу.

«Если не в Конституции, в соответствующем законодательстве, в законах, в которых эта фраза упоминается. Здесь мы можем вмешаться, и это будет безопаснее», — заявил Игорь Гросу в эфире телеканала «Молдова 1».

Что касается мнения экспертов, согласно которому конституционное большинство в парламенте не потребуется для изменения фразы «молдавский язык» в ст. 13 Конституции РМ Игорь Гросу заявил, что речь пойдет только о «мнении», но есть шансы, что исторические ошибки будут исправлены, передает tvrmoldova.md.

"И да, и нет, в том-то и дело, при всем уважении к юристам. Вы знаете как - столько юристов, столько мнений. Что эти 68 голосов не нужны - это мнение. Есть и другие, которые считают, что это конституционное большинство необходимо. Другие говорят, что да, мы можем вмешиваться если не в Конституцию, то в соответствующее законодательство, в законы, в которых эта фраза упоминается. Здесь мы можем вмешаться, и это будет более безопасно», — сказал Игорь Гросу.

Председатель парламента Молдовы отметил, что такие обсуждения и анализы есть.

«До конца этого года не успеем, но сделаем. Когда вы делаете что-то с большим символическим, эмоциональным зарядом, вы также должны делать это в контексте, связанном с важным историческим событием. Весной мы приедем здоровыми и, наверное, тогда будет важный исторический момент и дата, чтобы выступить с такими инициативами", - сказал Игорь Грпсу.

Споры о названии государственного языка ведутся в Молдове уже больше 30 лет. Прозападные политики, выступающие за вхождение Молдовы в состав Румынии, считают молдавский язык наследием советского периода, такого же мнения придерживается президент Майя Санду и члены правящей партии "Действие и солидарность".

Конституционный суд (КС) Молдовы в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией страны. Ранее парламенту не удалось внести поправку в Конституции, в которой значится, что государственным языком является молдавский.
  • Вчера, 14:29
  • DTV
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