Правительство ПМР утвердило распоряжение, касающееся контрольных цифр приема абитуриентов в государственные организации профессионального образования на 2022-2023 учебный год.
Напомним, во исполнение поручения Правительства с 2021-2022 учебного года организации профессионального образования осуществляют профподготовку школьников, которые получают уникальную возможность освоить профессию будучи выпускниками школ. Реализация пилотного проекта считается успешной. Подтверждение тому – количество ребят, участвующих в нем, и итоги государственной аттестации, передаёт novostipmr.com
По итогам приемной кампании текущего года было установлено, что наибольшей популярностью среди школьников пользуются профессии сферы общественного питания – повар и кондитер. Невостребованными остались рабочие профессии – штукатур и тракторист. Об этом рассказала министр просвещения Светлана Иванишина.
Учитывая это, профильное ведомство предлагает перераспределить невостребованные бюджетные места вузов. Как отметила министр, представленный документ был разработан на основании обращений ряда учреждений профобразования. Было принято решение удовлетворить образовательные потребности старшеклассников и предоставить им возможность получить профессиональную подготовку по выбранной профессии.
«В Каменском политехническом техникуме имени Солтыса заменить профессиональную подготовку по профессии "штукатур" на профессиональную подготовку по профессии "повар". В Дубосcарском индустриальном техникуме одно бюджетное место с профессиональной подготовки по профессии "машинист насосных установок" и три бюджетных места с профессиональной подготовкой по профессии "маляр строительный" перераспределить на профессиональную подготовку по профессии "кондитер"», – пояснила Светлана Иванишина.
Кроме того, как сообщила пресс-служба Правительства ПМР, предлагается в Слободзейском политехническом техникуме исключить профессиональную подготовку трактористов, перераспределив невостребованные 20 бюджетных мест на профподготовку поваров. К тому же будет изменен и план приема абитуриентов бендерского политехнического филиала ПГУ им. Т. Г. Шевченко по программам СПО.