Dnestr.TV

 
0

Количество пассажиров в аэропорту Кишинева увеличилось почти вдвое

Количество пассажиров в аэропорту Кишинева увеличилось почти вдвое

Количество пассажиров, путешествующих в Европейском союзе по воздуху, увеличилось на 35% за последний год по сравнению с 2020 годом,
Почти двукратное увеличение количества пассажиров было зафиксировано и в Международном аэропорту Кишинева, передает point.md

В прошлом году более 370 миллионов пассажиров совершили воздушные путешествия в Европейский союз, что на 35 процентов больше, чем в 2020 году, свидетельствуют данные Статистической службы Европейского союза (Евростата). Среди стран с самыми высокими показателями оказались Хорватия, Кипр и Греция, за ними следуют Латвия, Швеция и Ирландия. В Румынии было зарегистрировано более 10 миллионов пассажиров, что примерно на семь миллионов больше, чем в 2020 году.

Также наблюдается рост в Республике Молдова. В 2021 году количество путешественников удвоилось, сообщила для Радио Молдова начальник отдела по связям с общественностью Пограничной полиции Раиса Новицки.

По ее словам, Международный аэропорт Кишинева является самым загруженным пунктом пересечения границы, и оценки показывают, что в предстоящий период это количество будет расти. Почти два миллиона человек пересекают границу, отметила Раиса Новицки. В 2020 году, с учетом того, что это было начало пандемии, и Международный аэропорт Кишинева сократил свою деятельность, их было почти миллион. Думаю, в этом году пересечений будет больше. К концу ноября их было уже более двух миллионов, заключила начальник отдела по связям с общественностью Пограничной полиции.

Данные Евростата также показывают, что до начала пандемии в 2019 году в Европейском союзе насчитывалось около одного миллиарда пассажиров, путешествующих по воздуху. Если сравнивать эти данные, то в прошлом году количество пассажиров сократилось более чем на 60 процентов.
  • Вчера, 18:14
  • DTV
  • Просмотров: 58
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Пресс-конференция с говорящим названием «16x16»
  • Народ говорит о событиях в Молдове
  • В Москве ждут объяснений Кишинева
  • Александр Коршунов рассказал о задержании в аэропорту К ...
  • Храм села Парканы. Праздничный концерт (полное видео)
  • Сергей Оболоник рассказал, что значит для нашей экономи ...
  • С 2023 года изменится порядок оплаты за обслуживание вн ...
  • Жителям Молдовы посоветовали подготовить "тревожный че ...
  • В Бендерах показали документальный фильм "Мама для Юли ...
  • Задержан подозреваемый в убийстве тираспольской школьни ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Пресс-конференция с говорящим названием «16x16»
  • Народ говорит о событиях в Молдове
  • В Москве ждут объяснений Кишинева
  • Александр Коршунов рассказал о задержании в аэропорту К ...
  • Храм села Парканы. Праздничный концерт (полное видео)
  • Сергей Оболоник рассказал, что значит для нашей экономи ...
  • С 2023 года изменится порядок оплаты за обслуживание вн ...
  • Жителям Молдовы посоветовали подготовить "тревожный че ...
  • В Бендерах показали документальный фильм "Мама для Юли ...
  • Задержан подозреваемый в убийстве тираспольской школьни ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна