Количество пассажиров, путешествующих в Европейском союзе по воздуху, увеличилось на 35% за последний год по сравнению с 2020 годом, Почти двукратное увеличение количества пассажиров было зафиксировано и в Международном аэропорту Кишинева, передает point.md
В прошлом году более 370 миллионов пассажиров совершили воздушные путешествия в Европейский союз, что на 35 процентов больше, чем в 2020 году, свидетельствуют данные Статистической службы Европейского союза (Евростата). Среди стран с самыми высокими показателями оказались Хорватия, Кипр и Греция, за ними следуют Латвия, Швеция и Ирландия. В Румынии было зарегистрировано более 10 миллионов пассажиров, что примерно на семь миллионов больше, чем в 2020 году.
Также наблюдается рост в Республике Молдова. В 2021 году количество путешественников удвоилось, сообщила для Радио Молдова начальник отдела по связям с общественностью Пограничной полиции Раиса Новицки.
По ее словам, Международный аэропорт Кишинева является самым загруженным пунктом пересечения границы, и оценки показывают, что в предстоящий период это количество будет расти. Почти два миллиона человек пересекают границу, отметила Раиса Новицки. В 2020 году, с учетом того, что это было начало пандемии, и Международный аэропорт Кишинева сократил свою деятельность, их было почти миллион. Думаю, в этом году пересечений будет больше. К концу ноября их было уже более двух миллионов, заключила начальник отдела по связям с общественностью Пограничной полиции.
Данные Евростата также показывают, что до начала пандемии в 2019 году в Европейском союзе насчитывалось около одного миллиарда пассажиров, путешествующих по воздуху. Если сравнивать эти данные, то в прошлом году количество пассажиров сократилось более чем на 60 процентов.