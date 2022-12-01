Газ, поставляемый концерном “Газпром”, получит Приднестровье. Правый берег “впервые в истории нашей страны” не будет потреблять российское голубое топливо. Об этом заявил министр инфраструктуры Андрей Спыну.
“Еще в прошлом году мы обещали сделать запас и изыскать альтернативу, чтобы не быть зависимыми от одного источника. Нам удалось это сделать”, - сказал Спыну, передает rupor.md
Министр отмечает, что несмотря на последнее решение комиссии, тариф на газ для конечных потребителей не изменится, граждане и далее будут получать компенсацию на энергоносители.
“В декабре Energocom, согласно решению КЧС, продаст 100 млн кубометров газа компании Moldovagaz по средней цене $1108,61 за 1 тыс. кубометров. Эта цена включает все расходы: стоимость покупки газа, транспортные расходы и расходы на хранение. Кроме того, правительство продолжает увеличивать запасы газа на ближайшие месяцы,” - отметил Спыну.
Напомним, 16 декабря КЧС обязала Moldovagaz заключить контракт с Energocom на закупку примерно 100 млн кубометров газа, которые поставят в Молдову в течение декабря. Предварительная цена —$1100 за 1 тыс. кубометров газа. Точная стоимость и объем газа станут известны до 10 января, а рассчитаться с Energocom Moldovagaz должна до 20 января.