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Спыну: Впервые в истории Молдовы правый берег не будет потреблять газ из России

Спыну: Впервые в истории Молдовы правый берег не будет потреблять газ из России

Газ, поставляемый концерном “Газпром”, получит Приднестровье. Правый берег “впервые в истории нашей страны” не будет потреблять российское голубое топливо. Об этом заявил министр инфраструктуры Андрей Спыну.

“Еще в прошлом году мы обещали сделать запас и изыскать альтернативу, чтобы не быть зависимыми от одного источника. Нам удалось это сделать”, - сказал Спыну, передает rupor.md

Министр отмечает, что несмотря на последнее решение комиссии, тариф на газ для конечных потребителей не изменится, граждане и далее будут получать компенсацию на энергоносители.

“В декабре Energocom, согласно решению КЧС, продаст 100 млн кубометров газа компании Moldovagaz по средней цене $1108,61 за 1 тыс. кубометров. Эта цена включает все расходы: стоимость покупки газа, транспортные расходы и расходы на хранение. Кроме того, правительство продолжает увеличивать запасы газа на ближайшие месяцы,” - отметил Спыну.

Напомним, 16 декабря КЧС обязала Moldovagaz заключить контракт с Energocom на закупку примерно 100 млн кубометров газа, которые поставят в Молдову в течение декабря. Предварительная цена —$1100 за 1 тыс. кубометров газа. Точная стоимость и объем газа станут известны до 10 января, а рассчитаться с Energocom Moldovagaz должна до 20 января.
  • Вчера, 18:25
  • DTV
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