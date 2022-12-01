Дикие кошки начали выходить на контакт с людьми около 12 тыс. лет назад, когда начало развиваться земледелие. Независимые некрупные усатые хищники помогали фермерам избавляться от грызунов, это была обоюдная выгода, пишет mir24.tv со ссылкой на материалы издания Nature.
Место происхождения прирученных кошек – Ближний Восток. Эти данные подтверждают древние художественные изображения этих животных и археологические находки в регионе Плодородного полумесяца. (Он состоял из Месопотамии и Леванта, сейчас эта земля находится на территориях Ливана, Израиля, Сирии, Ирака, Турции, Ирана, Иордании и Кипра). Так, в захоронениях, датируемых 9500 годами назад, вместе с человеческими останками были обнаружены и кошачьи.
Самые ранние останки предполагаемых прирученных кошек в Египте относятся к четвертому тысячелетию до нашей эры. А начиная с первого тысячелетия до нашей эры, эти домашние питомцы распространились по другим странам Европы и Востока по торговым и морским путям.
Генетики из США собрали образцы более чем тысячи случайно выведенных кошек (промежуточный этап между дикими особями и выведенными породами), среди которых в основном были особи из Евразии, а также несколько представителей африканских диких кошек и предполагаемых гибридов домашних и европейских диких кошек. Ученые исследовали порядка 200 разных генетических маркеров кошек из района Плодородного полумесяца, Европы, Азии и Африки.
Специалисты пришли к выводу, что первыми одомашненными кошками были популяции из восточной части Средиземноморского бассейна, а затем они распространились на расположенные вблизи острова и перебрались на юг через левантийское побережье в долину Нила.
Автор исследования и кошачий генетик Лесли А. Лайонс считает, что кошки не до конца одомашнены – они не слушаются приказов и способны после жизни в комфортных условиях рядом с человеком выжить на улицах благодаря инстинкту хищника. Эти животные генетически меньше отличаются от своих диких предков по сравнению с генетической связью собак и волков.