17 декабря в Бендерской спортивной школе борьбы им. Г. Баданова прошёл турнир по греко-римской борьбе памяти 15 погибших бендерчан - воинов-интернационалистов.
Первые такие состязания прошли 35 лет назад. Инициатором их проведения был Мастер спорта по греко-римской борьбе Иосиф Герис, сообщает телеграм-канал «Бендеры Инфо». Сегодня перед началом турнира его участники возложили цветы к памятнику «Чёрный тюльпан».
В спортшколе борцов поприветствовали представители городских властей и родственники погибших афганцев. Всего на турнире выступили 150 участников разных возрастов из Приднестровья, Молдовы, Гагаузии и Израиля.
Борцы состязались в 15 весовых категориях – по числу погибших в Афганистане бендерчан. Победители, кроме золотых медалей, получили именные кубки с портретами воинов-афганцев.
В числе победителей – Кирилл Мармозов, который боролся в весовой категории 41 кг.
Игнат Мейко оказался сильнейшим в весовой категории 60 кг.