Dnestr.TV

 
0

На турнир по греко-римской борьбе в Бендеры съехались 150 спортсменов

На турнир по греко-римской борьбе в Бендеры съехались 150 спортсменов

17 декабря в Бендерской спортивной школе борьбы им. Г. Баданова прошёл турнир по греко-римской борьбе памяти 15 погибших бендерчан - воинов-интернационалистов.

Первые такие состязания прошли 35 лет назад. Инициатором их проведения был Мастер спорта по греко-римской борьбе Иосиф Герис, сообщает телеграм-канал «Бендеры Инфо». Сегодня перед началом турнира его участники возложили цветы к памятнику «Чёрный тюльпан».

В спортшколе борцов поприветствовали представители городских властей и родственники погибших афганцев. Всего на турнире выступили 150 участников разных возрастов из Приднестровья, Молдовы, Гагаузии и Израиля.

Борцы состязались в 15 весовых категориях – по числу погибших в Афганистане бендерчан. Победители, кроме золотых медалей, получили именные кубки с портретами воинов-афганцев.

В числе победителей – Кирилл Мармозов, который боролся в весовой категории 41 кг.

Игнат Мейко оказался сильнейшим в весовой категории 60 кг.

На турнир по греко-римской борьбе в Бендеры съехались 150 спортсменов

На турнир по греко-римской борьбе в Бендеры съехались 150 спортсменов

На турнир по греко-римской борьбе в Бендеры съехались 150 спортсменов
  • Сегодня, 09:30
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Пресс-конференция с говорящим названием «16x16»
  • Народ говорит о событиях в Молдове
  • В Москве ждут объяснений Кишинева
  • Александр Коршунов рассказал о задержании в аэропорту К ...
  • Храм села Парканы. Праздничный концерт (полное видео)
  • Сергей Оболоник рассказал, что значит для нашей экономи ...
  • С 2023 года изменится порядок оплаты за обслуживание вн ...
  • Жителям Молдовы посоветовали подготовить "тревожный че ...
  • В Бендерах показали документальный фильм "Мама для Юли ...
  • Задержан подозреваемый в убийстве тираспольской школьни ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Пресс-конференция с говорящим названием «16x16»
  • Народ говорит о событиях в Молдове
  • В Москве ждут объяснений Кишинева
  • Александр Коршунов рассказал о задержании в аэропорту К ...
  • Храм села Парканы. Праздничный концерт (полное видео)
  • Сергей Оболоник рассказал, что значит для нашей экономи ...
  • С 2023 года изменится порядок оплаты за обслуживание вн ...
  • Жителям Молдовы посоветовали подготовить "тревожный че ...
  • В Бендерах показали документальный фильм "Мама для Юли ...
  • Задержан подозреваемый в убийстве тираспольской школьни ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна