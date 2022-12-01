Президент Майя Санду заявила, что Кишинев рассматривает лишь мирный вариант урегулирования приднестровского конфликта. Об этом она заявила на телеканале TVR-Moldova, передает Point.md ссылаясь на infotag.md
Отвечая на вопрос о том, готов ли Кишинев к решению приднестровской проблемы после победы Украины в войне против России, Санду сказала, что "уже ведется работа над планом реинтеграции страны".
"Мы моделируем различные ситуации. Но повторяю: для нас разрешение приднестровского конфликта означает только мирное решение, это очень важно", - подчеркнула Санду.
Она также отметила, что "разрабатываемые решения основываются и на том, что приднестровское урегулирование не должно препятствовать европейской интеграции Молдовы".
"Работа ведется. Возможность решения приднестровской проблемы может появиться, и мы должны быть готовы к ней, поэтому мы работаем с группой экспертов. Пока рано больше говорить об этом или проводить публичные обсуждения по этому вопросу", - заключила Санду.