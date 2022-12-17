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Башкан Гагаузии обратилась к международным институтам

Башкан Гагаузии обратилась к международным институтам

Глава Гагаузии Ирина Влах призывает международные институты отреагировать на решение властей приостановить лицензии на вещание шести телевизионных компаний.

Ирина Влах отметила, что с вечера 16 декабря получила много тревожных сообщений и звонков с вопросом: почему в эфир не будут выходить именно оппозиционные СМИ и почему мы не можем выбирать, что нам смотреть?

Глава Гагаузии считает, что приостановление лицензий на вещание 6 телеканалов – это серьезный вызов для правового государства, демократии, свободы слова и плюрализма мнений, передает gagauzinfo.md

По ее словам, партия власти ставит под сомнение способность граждан различать белое и черное, правду и вымысел, информацию и дезинформацию.

«Демократия – худшая форма правления, если не считать все остальные», - сказал Черчилль. Но, к сожалению, сегодня в Молдове под маской демократии Майя Санду установила авторитарный режим. Пресса – это последний враг, с которым должна бороться демократическая власть. Разве такую власть мы выбирали?», - заявила Ирина Влах.

Башкан Гагаузии обратилась к международным институтам, организации «Репорты без границ» и правозащитникам с просьбой отреагировать на скандальное решение властей Молдовы.




"Методы тоталитарной цензуры": МИД РФ - о ситуации с закрытыми в Молдове телеканалами

Методами тоталитарной цензуры, надругательством над принципом плюрализма и циничным ущемлением прав национальных меньшинств в Республике Молдова назвали в МИД России решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям приостановить лицензии на вещание шести русскоязычных телеканалов в республике.Об этом, в частности, говорится в распространенном 17 декабря заявлении российского внешнеполитического ведомства, передаёт sputniknews.ru

"Власти Республики Молдова сохраняют курс на уничтожение любых форм инакомыслия в стране, методами тоталитарной цензуры зачищая национальное информационное пространство от последних очагов альтернативных точек зрения", - отметили в МИД.

"Данным шагом официальный Кишинев, прикрываясь мнимой заботой о защите своих граждан от "недостаточно корректных" интерпретаций происходящих в Молдавии и мире событий, сознательно лишает миллионы русскоговорящих жителей последних в стране источников новостного контента на предпочитаемом ими языке", - подчеркивается в заявлении МИД.

Ведомство обращает внимание и на то, что сотни журналистов "волею заигравшихся в цензоров политиков" остались на улице.

"Рассматриваем данный запрет как беспримерный акт политической цензуры, как надругательство над принципом плюрализма СМИ и грубейшее попрание права на свободу доступа к информации, о своей приверженности которым регулярно заявляют в политическом руководстве Республики. В свете беспрецедентных последствий его реализации для русскоязычной части населения страны квалифицируем его также как циничное ущемление прав национальных меньшинств. Требуем от профильных международных организаций дать адекватную оценку произошедшему и принять все надлежащие меры по выправлению этой неприемлемой ситуации", - отмечается в распространенном Министерством иностранных дел заявлении.

Напомним, в пятницу, 16 декабря, Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение приостановить действие лицензий на вещание шести русскоязычных телеканалов в Молдове.

Согласно решению КЧС, на время действия чрезвычайного положения в Молдове приостанавливается лицензия на вещание каналов Primul în Moldova, RTR Moldova, NTV Moldova, Accent TV, TV6, Orhei TV.

КЧС мотивировала принятое решение необходимостью "защитить национальное информационное пространство и предупредить риск дезинформации и попыток манипулирования общественным мнением".

Мера вступает в силу с понедельника, 19 декабря. Ранее, до запрета новостных и аналитических программ, телеканалы Primul în Moldova, RTR-Moldova и NTV Moldova транслировали программы российских каналов "Первый", РТР и НТВ.

Все запрещенные телеканалы были настроены оппозиционно по отношению к действующей власти.

Решение КЧС вызвало бурю негодования среди политиков и журналистов. Парламентская Партия социалистов (ПСРМ) заявила, что оспорит решение КЧС в суде.
  • Сегодня, 09:58
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