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В Бендерах презентовали две новые марки серии «Путь к Победе»

В Бендерах презентовали две новые марки серии «Путь к Победе»

В Историко-краеведческом музее Бендер прошли презентация двух новых почтовых марок серии «Путь к Победе» и церемония спецгашения конверта первого дня, выпущенных ГУП «Издательство "Марка Приднестровья"».

На новых марках изображены дважды Герой СССР маршал Советского Союза Иван Степанович Конев и Герой Советского Союза Леонид Филиппович Томилин. На конверте – звезда ордена Отечественной войны II степени. Обе марки выпущены тиражом 4 900 экземпляров, сообщает novostipmr.com

По словам директора «Марки Приднестровья» Всеволода Лаврентьева, презентацию решили назначить на декабрь, так как именно в декабре исполняется 125 лет с даты рождения маршала Конева.

Что же касается Героя Советского Союза Леонида Томилина, он был в действующей армии с мая 1942 года, воевал на Северо-Западном, Воронежском, 2-м Украинском фронтах. К осени 1943 года старший лейтенант Томилин командовал 5-й батареей 791-го артиллерийского полка 254-й стрелковой дивизии. Особо отличился в боях при удержании плацдарма на правом берегу Днепра, за что и получил звезду Героя. Вот что о его подвиге пишет сайт «Герои Отечества»:

«В конце сентября 1943 года Л. Ф. Томилин с группой управления батареи в составе передового отряда 936-го стрелкового полка переправился на правый берег Днепра. Наблюдательный пункт расположил в боевых порядках пехоты. Подвергаясь интенсивному пулеметному огню, корректировал огонь сразу двух батарей. При отражении контратак противника 8 октября дополнительно руководил огнем и 17-го гвардейского минометного полка. Бой длился 3 часа. Держа немцев под огнем и не давая им развить успех, дал возможность перегруппироваться нашей пехоте и контратакой отбросить противника на исходный рубеж. В этом бою он уничтожил до 70 солдат и офицеров противника и подбил 2 танка. 12 октября, когда обнаруженный противником наблюдательный пункт был окружен врагом, Л. Ф. Томилин вызвал огонь на себя и только этим заставил немцев отступить. Несмотря на контузию, продолжал корректировать огонь батарей. За 20 суток ожесточенных боев за правый берег Днепра Л. Ф.Томилин с 4-го по 22-е октября уничтожил более 200 немцев, отразил 11 контратак противника, при этом подбил 3 танка и один поджег. Уничтожил минометную батарею, 8 пулеметов, 20-мм зенитное орудие».

После войны Леонид Томилин продолжил службу в армии, дослужился до полковника. В этом звании в 1956 году вышел в запас. Жил в Тирасполе и работал в совхозе-техникуме им. Фрунзе. Скончался 6 июля 1993 года. Похоронен в Тирасполе на кладбище «Дальнее».

В следующем году в рамках серии «Путь к Победе» планируется выпустить марки с изображениями уроженцев Приднестровья - героев Советского Союза Ивана Сидоровича Солтыса и Владимира Александровича Бочковского. Напомним, в Тирасполе предложено объявить 2023-й годом Владимира Бочковского.

В Бендерах презентовали две новые марки серии «Путь к Победе»

  • Сегодня, 10:05
  • DTV
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