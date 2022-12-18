Украина стала первой страной — участницей конкурса «Евровидение», окончательно определившейся с кандидатом, который будет представлять страну. Всего за возможность поехать в Великобританию, где будет в 2023 году проходить конкурс «Евровидение», боролись девять претендентов, сообщает regnum.ru
Группа Tvorchi представит Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2023 году в Ливерпуле. Об этом музыканты сообщили на странице коллектива в Instagram, передаёт Газета.ru
«Спасибо вам, люди со стальными сердцами. Мы сделаем все, чтобы правильно представить Украину и нашу непокорность! Спасибо вам», — написали они.
По соображениям безопасности 17 декабря украинский нацотбор участника «Евровидения» проходил в бомбоубежище. В нем помимо Tvorchi участвовали певцы Moisei и DEMCHUK, исполнительницы Jerry Heil, FIINKA и KRUTЬ, группы OY Sound System и Tember Blanche, певица Angelina и группа 2TONE.
Tvorchi — это музыкальный дуэт, в состав которого входят Андрей Гуцуляк и темнокожий певец Джеффри Кенни. Музыканты пишут и исполняют песни на русском, украинском и английском языках в стиле инди-поп. Для конкурса дуэт подготовил композицию «Heart Of Steel», она написана в характерном для «Евровидения» классическом поп-стиле. В Киеве, судя по всему, решили отказаться от характерных для украинских конкурсантов композиций, включающих народные мотивы.
Напомним, конкурс «Евровидение — 2023» состоится в городе Ливерпуле в Великобритании с 9 по 13 мая. При этом победителем предыдущего конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra и, по правилам, мероприятие должно было состоятся в стране-победительнице, но из соображений безопасности организаторы перенесли конкурс в Великобританию, чей исполнитель занял второе место.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что организаторы «Евровидения» после череды скандалов на конкурсе в текущем году приняли решение изменить правила голосования. Теперь в голосовании смогут принять участие зрители из тех стран, которые не будут представлены в конкурсной программе.
Как страна, победившая в музыкальном состязании в предыдущем году, Украина сразу пройдет в финал — он состоится на Liverpool Arena 13 мая.