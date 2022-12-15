Правоверные иудеи начинают готовиться к празднику заранее. Даже дети принимают участие. В специальных мастерских под присмотром педагогов они делают символы Хануки: пончики, подсвечники, волшебные горшочки.
Хануку называют праздником света. Делиться им, а еще подарками – древняя традиция для иудеев всего мира. Каждому свое: взрослым кошерные продукты, детям деньги, передаёт mir24.tv
«Принято в праздник детям дарить какие-то первые их деньги, приучая их к добрым делам. То есть, деньги тратятся не просто, чтобы он купил себе какую-то игрушку, потому что игрушку можно тоже подарить, а на то, чтобы ребенок этими деньгами распорядился для хороших дел, на благотворительность», – пояснил руководитель еврейского молодежного клуба раввин Михоэль Ставропольский.
Хануку отмечают по еврейскому календарю. В этом году торжество начинается сегодня с заходом солнца и будет длиться до 26 декабря. В синагогах всего мира читают молитвы. И самое главное – зажигают свечи.
Подсвечник в руке раввина – ханукия – главный символ праздника, память о древнем чуде. Иудеи во II веке до нашей эры освободили Иерусалимский храм от захватчиков. Найденного внутри ритуального масла должно было хватить лишь на сутки. Для приготовления нового требовалась неделя.
«Евреи искали. Нашли маленький кувшинчик с маслом, которого должно было хватить только на один день. Перед ними стоял выбор: подождать неделю, не зажигать и зажечь в последний день, и уже потом продолжить с новым готовым. Либо зажечь прямо сейчас и потом ждать целую неделю без ничего. Произошло чудо: когда они залили масло, оно продолжало гореть все восемь дней», – рассказал руководитель еврейской общины Давид Борода.
Праздник света проходит зимой в самое темное время года. Ханукию принято ставить в общественных местах и дома на подоконнике. Так иудеи делятся теплом и радостью с окружающими. Всей семьей собираются за столом. И готовят фирменные пончики или латкес- ханукальные драники. Приготовить их может каждый. Для этого нужны картофель, лук, яйца, соль, перец, мука из мацы и 10 минут вашего времени.
В Бендерах впервые масштабно отметят еврейский праздник Хануку
Сегодня, 18 декабря в 14:30 на сцене Дворца культуры им. П. Ткаченко начнётся спектакль «Пришелец». Это кишинёвский проект театрона «SHALIAH». Постановка по пьесе московского режиссёра, писателя, драматурга Григория Каковкина. Спектакль – исполненное мудрой печали и юмора повествование о жизни человека, познавшего цену любви, страдания и веры. Режиссёр – Иосиф Шац, главную роль исполнит Виктор Казаченко.
После спектакля всем предложат попробовать традиционные ханукальные пончики суфганиёт и другие еврейские угощения, сообщает bendery-ga.org
«После этого мы выйдем на площадь перед Дворцом культуры, зажжём ханукальную свечу и встретим этот праздник с заходом солнца, после чего состоится небольшое фаер-шоу», - рассказал Марк Финкельзон.
Ханука отмечается 8 дней, в каждый из которых на бендерском девятисвечнике будет зажигаться новая свеча.
«Ханукия будет гореть 8 дней и дарить свет горожанам. Чем больше света в Хануку, тем больше добра, тем больше блага. Такое поверье, что свет Хануки должны увидеть все люди, - сказал председатель Еврейской общины Бендер. - Спасибо Президенту ПМР Вадиму Красносельскому, он всячески поддерживает народы, проживающие в нашей республике, и помогает сохранить традиции каждой нации. Мы приглашаем всех отпраздновать этот светлый праздник Хануку вне зависимости от религиозной и национальной принадлежности. Всё абсолютно бесплатно».