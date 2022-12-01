В Кишинев из Киева будет ходить еще один поезд, об этом сообщается на официальной странице в соцсетях украинского предприятия "Укрзалізниця".
"Больше международных рейсов на рождественско-новогодние праздники: "Укрзалізниця" назначает еще один поезд в популярном сообщении Киев – Кишинев. Таким образом, сообщение между столицами Украины и Молдовы становится ежедневным", – отмечается в сообщении.
Первый состав поезда №351/352 отправится из Киева уже во вторник, 20 декабря, и будет курсировать через день.
"Поезд будет отправляться из Киева в 17:02 и прибывать в Кишинев в 10:38. В обратном направлении поезд будет отправляться в 17:45 и прибывать в столицу Украины в 11:48", – информирует украинская железная дорога.
Также сообщается, что состав будет делать остановки на станциях: Казатин, Винница, Жмеринка, Бар, Копай, Котюжары, Вендичаны, Могилев-Подольский, Велчинец, Окница, Бэлць-Ораш, Унгень.
Движение поездов на международной линии Кишинев-Киев возобновилось 6 ноября после 24-летнего перерыва. Поезд курсирует по четным дням из Кишинева, по нечетным – из Киева.