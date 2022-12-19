Египет обнаружил крупное газовое месторождение на блоке Nargis в восточном Средиземноморье, сообщает Reuters.
В правительстве страны уточнили, что оценка запасов месторождения все еще продолжается. Nargis является одним из четырех морских геологоразведочных блоков, в которых крупнейшая интегрированная энергетическая компания США, одна из крупнейших корпораций в мире Chevron владеет операционными интересами в Египте вместе с Tharwa Petroleum Co, передает gazeta.ru.
Тезисы министра: Египет обнаружил крупное газовое месторождение у своего северо-восточного побережья Средиземного моря.
Запасы месторождения все еще оцениваются.
Объем добычи хороший, а права и доля государства гарантированы вместе с иностранным партнером.
Авторитетное агентство Обзор экономики Ближнего Востока ранее сообщало, что месторождение может содержать до 3,5 трлн ф3 газа, пишет neftegaz.ru.
Находка была обнаружена в Наргисе, одном из 4 морских разведочных блоков, в которых Chevron владеет операционными интересами вместе с египетской Tharwa Petroleum Co.
Chevron объявила об открытии нового газового месторождения в Средиземном море недалеко от города Ариш.
Компания заявила, что по результатам бурения морской скважины Narges 1X, расположенную в морской зоне Narges, обнаружены залежи газа. Скважина была пробурена судном Stena Forth.
Египетские официальные лица отказались подтвердить детали находки.
Месторождение может придать импульс усилиям Египта по позиционированию себя в качестве энергетического центра в восточном Средиземноморье после объявления в 2015 г. об открытии компанией Eni гигантского газового месторождения Зор.
Согласно Статистическому обзору энергетики BP за 2022 г., Египет на 2м месте по добыче газа в Северной Африке после Алжира, и на его долю приходится около 1,7% доказанных мировых запасов.
В прошлом году было добыто около 67,8 млрд м3 природного газа.
Египетские официальные лица говорят, что в этом году Египет ежемесячно экспортирует в Европу газа на 600 млн долл. США и надеется увеличить этот показатель до 1 млрд долл. США в следующем году.
Египет стремится максимизировать выгоды от своих богатств природного газа.
Североафриканская страна также стремится увеличить столь необходимые резервы иностранной валюты за счет расширения геологоразведочных проектов, строительства заводов по сжижению газа, увеличения экспорта, заключения партнерских соглашений и нормирования внутреннего потребления электроэнергии.
В 2021-2022 финансовом году, который закончился 30 июня, страна экспортировала природного и сжиженного газа на сумму 8 млрд долл. США. Т. эль-Мулла сообщил, что план министерства на 20230/2022 финансовый год включает 118 разведочных скважин, часть из которых предназначена для быстрой добычи, включая месторождение Наргис.