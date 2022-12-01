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30 декабря в Приднестровье будет сокращенным рабочим днём
Сегодня Президент ПМР Вадим Красносельский подписал Указ об объявлении 30 декабря 2022 года сокращенным рабочим днем. Продолжительность его будет до 12:00.
При этом, как уточняется в документе, заработная плата будет сохранена как за полный рабочий день.
- Вчера, 19:52
- DTV
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