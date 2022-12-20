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Байден может стать первым президентом США, посетившим Нагасаки

Байден может стать первым президентом США, посетившим Нагасаки

Джо Байден может стать первым президентом США, посетившим японский город Нагасаки, подвергшийся атомной бомбардировке американскими ВС в 1945 году. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщила газета Yomiuri со ссылкой на источники.

Отмечается, что данный вопрос обсуждается на правительственном уровне. Таким образом Токио и Вашингтон рассчитывают продемонстрировать важность совместных усилий для достижения безъядерного мира. При этом решающую роль сыграет мнение жителей и городской администрации Нагасаки по поводу визита американского лидера, передаёт eadaily.com

Если поездка будет согласована, ожидается, что Байден посетит службу в католическом соборе Ураками, возведенном неподалеку от места, где стояла разрушенная в 1945 году церковь.

Ранее, 10 декабря, бывший президент США Барак Обама записал видеообращение для открытия первой конференции Международной группы за мир без ядерного оружия (IGEP) в Хиросиме. Он вспомнил, как в 2016 году стал первым президентом США, побывавшим в этом городе.

Встреча IGEP проходила 10—11 декабря. По данным японского МИДа, от России в мероприятии участвовал директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков. Также в списке гостей форума значились бывший высокий представитель ООН по вопросам разоружения Ангела Кейн и экс-заместитель генсека НАТО Роуз Геттемюллер.

Атомная бомба «Малыш» была сброшена на Хиросиму в конце Второй мировой войны бомбардировщиком ВВС США B-29 Enola Gay. Мощность взрыва составила 13 килотонн в тротиловом эквиваленте, радиус поражения — 1,6 км, радиус взрывной волны — 20 км.

По разным оценкам, в первый день после взрыва погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс.

Через три дня еще одна бомба, «Толстяк», была сброшена на город Нагасаки. Мощность взрыва составила порядка 21 килотонны в тротиловом эквиваленте. Около 74 тыс. человек были убиты.

Не исключая ядерного инцидента на Украине, США заложили на этот случай $ 126 млн

Проект федерального бюджета США на 2023 финансовый год предусматривает выделение $ 126,3 млн на случай ядерного инцидента на территории Украины. Об этом говорится в опубликованном сегодня, 20 декабря, на сайте комитета Сената Конгресса США по бюджетным ассигнованиям документе.

В нем говорится, что данная сумма будет выделена на поддержку программы по ядерному нераспространению, «чтобы отреагировать на ситуацию на Украине», приводит выдержку из документа ТАСС.

Законопроект о финансировании деятельности правительства США в 2023 финансовом году на сумму $ 1,7 трлн был внесен в Конгресс США в понедельник, он предполагает выделение $ 44,9 млрд в качестве новой экстренной помощи Киеву и союзникам Соединенных Штатов по НАТО.

  • Сегодня, 13:20
  • DTV
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