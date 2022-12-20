Джо Байден может стать первым президентом США, посетившим японский город Нагасаки, подвергшийся атомной бомбардировке американскими ВС в 1945 году. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщила газета Yomiuri со ссылкой на источники.
Отмечается, что данный вопрос обсуждается на правительственном уровне. Таким образом Токио и Вашингтон рассчитывают продемонстрировать важность совместных усилий для достижения безъядерного мира. При этом решающую роль сыграет мнение жителей и городской администрации Нагасаки по поводу визита американского лидера, передаёт eadaily.com
Если поездка будет согласована, ожидается, что Байден посетит службу в католическом соборе Ураками, возведенном неподалеку от места, где стояла разрушенная в 1945 году церковь.
Ранее, 10 декабря, бывший президент США Барак Обама записал видеообращение для открытия первой конференции Международной группы за мир без ядерного оружия (IGEP) в Хиросиме. Он вспомнил, как в 2016 году стал первым президентом США, побывавшим в этом городе.
Встреча IGEP проходила 10—11 декабря. По данным японского МИДа, от России в мероприятии участвовал директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков. Также в списке гостей форума значились бывший высокий представитель ООН по вопросам разоружения Ангела Кейн и экс-заместитель генсека НАТО Роуз Геттемюллер.
Атомная бомба «Малыш» была сброшена на Хиросиму в конце Второй мировой войны бомбардировщиком ВВС США B-29 Enola Gay. Мощность взрыва составила 13 килотонн в тротиловом эквиваленте, радиус поражения — 1,6 км, радиус взрывной волны — 20 км.
По разным оценкам, в первый день после взрыва погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс.
Через три дня еще одна бомба, «Толстяк», была сброшена на город Нагасаки. Мощность взрыва составила порядка 21 килотонны в тротиловом эквиваленте. Около 74 тыс. человек были убиты.
Не исключая ядерного инцидента на Украине, США заложили на этот случай $ 126 млн
Проект федерального бюджета США на 2023 финансовый год предусматривает выделение $ 126,3 млн на случай ядерного инцидента на территории Украины. Об этом говорится в опубликованном сегодня, 20 декабря, на сайте комитета Сената Конгресса США по бюджетным ассигнованиям документе.
В нем говорится, что данная сумма будет выделена на поддержку программы по ядерному нераспространению, «чтобы отреагировать на ситуацию на Украине», приводит выдержку из документа ТАСС.
Законопроект о финансировании деятельности правительства США в 2023 финансовом году на сумму $ 1,7 трлн был внесен в Конгресс США в понедельник, он предполагает выделение $ 44,9 млрд в качестве новой экстренной помощи Киеву и союзникам Соединенных Штатов по НАТО.