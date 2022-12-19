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Американская компания представила "умный" унитаз с которым можно "поговорить"

Американская компания представила "умный" унитаз с которым можно "поговорить"

Американская компания Kohler представила «умный» унитаз Numi 2.0, для людей, которым в туалете необходим голосовой помощник Alexa. Об этом сообщает издание The Verge.

Отмечается, что помимо Alexa в кафельный «трон» встроены неоновая подсветка, переливающаяся всеми цветами радуги, а также несколько динамиков, которые можно использовать не только для общения с голосовым помощником, но и для прослушивания музыки, сообщает Газета.ru

В The Verge иронично отметили, что у Numi 2.0 нет наклейки с предупреждением о том, что устройство перманентно прослушивает помещение, и рекомендовали пользователям отнестись к этому моменту со всей серьезностью. В противном случае, в Amazon в буквальном смысле могут утечь конфиденциальные звуки туалета.

Кроме «умных» функций, Numi 2.0 обладает другими привычными опциями унитаза премиум-класса, а именно подогревом ободка, биде, сушкой, автоматической крышкой, а также функцией «аварийного» смыва, на случай, когда пользователь забывает или не успевает самостоятельно опорожнить сливной бачок.

Kohler Numi 2.0 поступит в продажу в США в ближайшие дни. Производитель просит за продвинутый унитаз $11,5 тыс., что по курсу на 20 декабря 2022 года равно примерно 780 тыс. руб.

  • Сегодня, 13:44
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