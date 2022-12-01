Представители Университета Глазго изучили мозг 22 зубатых китов, погибших в мелких водах у побережья Шотландии. У трех особей выявили три ключевых признака болезни Альцгеймера: бета-амилоидные бляшки, нейрофибриллярные клубки и скопления глиальных клеток, вызывающие воспаление мозга. При этом все трое отличались весьма преклонным возрастом, передаёт mir24.tv
Среди больных животных были представители трех видов: афалина, белоклювый дельфин и гринда. В данный момент невозможно определить, вызвала ли болезнь изменения в их поведении, как у людей. Известно, что при болезни Альцгеймера постепенно ухудшаются когнитивные способности, память, пациент теряет самостоятельность.
Но ученые все же предположили, что эти особи, будучи вожаками, вследствие своей болезни сбились в пути и привели всю группу на гибельное мелководье.
В настоящее время считается, что болезни Альцгеймера подвержены только люди. Но ученые не исключают, что она может встречаться и у животных. Новое исследование впервые показало, что патология мозга у застрявших зубатых китов сходна с мозгом людей, страдающих клинической болезнью Альцгеймера.
Ученые отметили, что дельфины, как и люди, могут жить еще долгое время после завершения репродуктивного возраста. Можно предположить, что они также подвержены возрастным заболеваниям. Другая теория гласит, что деятельность мозга у морских млекопитающих может нарушаться из-за гипоксии во время ныряния.