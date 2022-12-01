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«Про дизайн»: Тираспольские школьницы победили в международном конкурсе

«Про дизайн»: Тираспольские школьницы победили в международном конкурсе

Анна Руденко, Юлия Гладких и Андриана Питушкан победили в Международном хакатоне «Про дизайн» - конкурсе для креативных участников, которые могут проявить свои таланты в разных техниках и технологиях. Школьницы Учебно-профориентационного центра г. Тирасполь стали лучшими среди 200 юных дизайнеров из 28 регионов России, а также Казахстана, Узбекистана, сообщает novostipmr.com

В данном конкурсе они приняли участие по приглашению представительства Россотрудничества.

Международное мероприятие проходило в рамках проекта «Международный образовательный центр искусств, науки и технологий "МИРА" на базе Центра цифрового образования детей "IT-куб. Гагарин"» в Севастополе в очном и дистанционном формате.

С октября по ноябрь проводился отборочный этап, после которого тираспольчанки и вышли в финал. Они работали над заданиями от реальных заказчиков по различным направлениям.

Тираспольские участницы подключались к онлайн-лекциям от ведущих спикеров в сфере дизайна и не только. Темы лекций самые разные – от самопродюсирования и уместного дресс-кода до создания личного бренда и понимания современного искусства. Конкурсанты проходили консультации и выполняли задания дистанционно в двух уровнях: «начинающие» и «профессионалы».

В номинации «Оформление» Юлия Гладких создавала дизайн пабликов и баннеров во Вконтакте и на телеграм-канале для сайта компании DENMAX. Она показала высокий уровень исполнения, и жюри ей предложило перейти из любительского уровня в профессиональный. На этом уровне и в этой номинации её работа заняла 1 место.

Анна Руденко и Андриана Питушкан работали над проектом в номинации «Читающее побережье». Им необходимо было оформить книжные обложки и иллюстрации для серии книг «Крымские страницы» от издательства «Альбатрос». В итоге 1 место досталось Анне.

Все конкурсантки получили сертификаты участников и победителей конкурса.
  • Сегодня, 14:30
  • DTV
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