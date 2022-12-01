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Более 3 тысяч детей получат сладости к Новому году от главы государства

Более 3 тысяч детей получат сладости к Новому году от главы государства

Больше трех тысяч приднестровских детей получат наборы сладостей в качестве президентского дополнения к подаркам от Деда Мороза. Традиционно конфеты от главы государства вручают подопечным учреждений социального патронажа – как подведомственных Министерству по социальной защите и труду, так и относящихся к ведению госадминистраций городов и районов республики, а также детям-инвалидам, не посещающим образовательно-воспитательные и коррекционные заведения, сообщает президентская пресс-служба.

Среди получателей и воспитанники образовательных учреждений, курируемых силовыми ведомствами: суворовцы, кадеты и ребята, обучающиеся в РУВК им. Макаренко. Конфетным ассорти обязательно порадуют ребят, которые борются с онкологическими заболеваниями, и их братьев и сестер в возрасте до 14 лет.

Уже 22 декабря посылки разлетятся по адресам проживания или пребывания детей. Воспитанникам образовательных и коррекционных учреждений сладкие подарки от имени руководителя страны вручат в ходе новогодних мероприятий. Наборы весом 850 грамм каждый сформированы из сладостей хорошо зарекомендовавших себя российских фабрик, продукция которых пользуется спросом у приднестровских потребителей.

Проведение новогодних утренников стартует 26 декабря.

  • Сегодня, 18:51
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