Согласно данным, впервые опубликованным Европейским статистическим управлением (Евростат), в 2021 году скорректированная среднегодовая заработная плата для сотрудников в Европейском союзе составила 33 500 евро.
В прошлом году среди государств-членов ЕС самая высокая среднегодовая скорректированная заработная плата при полной занятости была в Люксембурге (72 200 евро), Дании (63 300 евро) и Ирландии (50 300 евро), а самая низкая – в Болгарии (10 300 евро), Венгрии (12 600 евро) и Румынии (13 000 евро), сообщает digi24.ro
Директива «Голубая карта» ЕС предусматривает использование этого показателя для определения среднегодовой брутто-зарплаты для каждого государства-члена ЕС и для выдачи разрешений на работу высококвалифицированным работникам.
Целью директивы является привлечение высококвалифицированных сотрудников в ЕС в соответствии с более гибкими условиями приема, улучшение прав и возможностей владельцев «Голубой карты» для более легкого переезда в другую страну ЕС.