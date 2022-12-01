Dnestr.TV

 
0

Названы страны ЕС с самой низкой средней зарплатой

Названы страны ЕС с самой низкой средней зарплатой

Согласно данным, впервые опубликованным Европейским статистическим управлением (Евростат), в 2021 году скорректированная среднегодовая заработная плата для сотрудников в Европейском союзе составила 33 500 евро.

В прошлом году среди государств-членов ЕС самая высокая среднегодовая скорректированная заработная плата при полной занятости была в Люксембурге (72 200 евро), Дании (63 300 евро) и Ирландии (50 300 евро), а самая низкая – в Болгарии (10 300 евро), Венгрии (12 600 евро) и Румынии (13 000 евро), сообщает digi24.ro

Директива «Голубая карта» ЕС предусматривает использование этого показателя для определения среднегодовой брутто-зарплаты для каждого государства-члена ЕС и для выдачи разрешений на работу высококвалифицированным работникам.

Целью директивы является привлечение высококвалифицированных сотрудников в ЕС в соответствии с более гибкими условиями приема, улучшение прав и возможностей владельцев «Голубой карты» для более легкого переезда в другую страну ЕС.

  • Сегодня, 19:25
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Пресс-конференция с говорящим названием «16x16»
  • Народ говорит о событиях в Молдове
  • Александр Коршунов рассказал о задержании в аэропорту К ...
  • Храм села Парканы. Праздничный концерт (полное видео)
  • Сергей Оболоник рассказал, что значит для нашей экономи ...
  • С 2023 года изменится порядок оплаты за обслуживание вн ...
  • Жителям Молдовы посоветовали подготовить "тревожный че ...
  • В Бендерах показали документальный фильм "Мама для Юли ...
  • В Канаде разрешили однополые дуэты в парном катании и т ...
  • Задержан подозреваемый в убийстве тираспольской школьни ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Пресс-конференция с говорящим названием «16x16»
  • Народ говорит о событиях в Молдове
  • Александр Коршунов рассказал о задержании в аэропорту К ...
  • Храм села Парканы. Праздничный концерт (полное видео)
  • Сергей Оболоник рассказал, что значит для нашей экономи ...
  • С 2023 года изменится порядок оплаты за обслуживание вн ...
  • Жителям Молдовы посоветовали подготовить "тревожный че ...
  • В Бендерах показали документальный фильм "Мама для Юли ...
  • В Канаде разрешили однополые дуэты в парном катании и т ...
  • Задержан подозреваемый в убийстве тираспольской школьни ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна