Белорусские депутаты приняли во втором чтении проект закона "О Национальном собрании", в соответствии с которым президент будет выступать с ежегодным посланием не в Парламенте, а на Всебелорусском народном собрании.
Кроме этого, данным законопроектом утверждается норма о том, что срок парламента Беларуси будет не четыре года, а пять лет. Данные нормы не новые, они были внесены и приняты в обновленной Конституции Беларуси, передаёт sputnik.by
Кроме того, законопроектом предусматривается, что вопрос о внесении главе государства предложения о проведении республиканского референдума будет рассматриваться депутатами и сенаторами на их раздельных заседаниях.
Кроме того, в данном проекте закона содержится норма из Конституции о том, что предложение о выдвижении обвинения президенту и смещении его с должности вносится ВНС по инициативе не менее одной трети от полного состава нижней палаты парламента.
Еще один законопроект, который был принят сегодня во втором чтении, дополнен нормой из обновленной Конституции. Речь идет о том, что президент прекративший свои полномочия, остается членом Совета республики пожизненно с его согласия. Данная норма прописана в проекте закона "О статусе депутата".
Напомним, нынешние изменения в законодательстве Белоруссии принимаются в связи с принятием на референдуме в феврале новой редакции Конституции. По мнению властей республики, конституционная реформа должна полностью прекратить начавшийся в 2020 году политический кризис в стране.