Действие соглашения между Россией и Украиной о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях прекращено. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, размещенном 20 декабря на официальном интернет-портале правовой информации, передаёт lenta.ru
«20 декабря 2022 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях, подписанного в Москве 26 мая 2000 года», — указано в тексте.
Ранее, 14 декабря, председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев рассказал «Известиям», что власти Украины к декабрю 2022 года денонсировали около 20% соглашений, заключенных в рамках СНГ. Он уточнил, что Киев вышел из ряда международных соглашений в областях экономики, образования, космической, военно-политической деятельности. При этом многие документы, подписанные Украиной, до сих пор действуют.
Киев 25 марта денонсировал соглашение с Россией о взаимном признании документов об образовании и ученых званиях. Решение правительства Украины касалось трех соглашений, заключенных между украинским и российским правительствами:
соглашения о сотрудничестве в области культуры, науки и образования;
соглашения о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях;
соглашения о сотрудничестве в области аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации.
В июле, Киев вышел из соглашения о гарантиях прав человека государств — участников СНГ в сфере пенсионного обеспечения, а также договора СНГ о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах.
В мае Украина вышла из соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне. Согласно документу, все его участники обязуются обеспечивать защиту и сохранность воинских захоронений и памятников, расположенных на территориях их стран.
По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, сейчас в Европе находятся более 7,8 млн беженцев с Украины, а в России их более 2,8 млн.