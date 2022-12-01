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Робота-птицу для наблюдений за природой создали в Швейцарии

Робота-птицу для наблюдений за природой создали в Швейцарии

Ученые из Швейцарского федерального технологического института в Лозанне (EPFL) создали первого в мире крылатого робота, способного не только летать, но и приземляться. Вес модели составляет 700 граммов, сообщает Nature Communications, передаёт mir24.tv

Робота планируют использовать для наблюдений за дикой природой. В отличие от беспилотника, он способен двигаться тихо и незаметно, поэтому не пугает пернатых. Еще одна возможная область применения: осмотр труб и электропередач в труднодоступных районах.

Ученые отметили, что посадка птицы на ветку на самом деле является сложным маневром. Для него требуется замедлить движение, но при этом не упасть и не разбиться. «Коготь» должен быть достаточно прочным, чтобы удерживаться на ветке, но не слишком тяжелым, чтобы не мешать полету.
Кроме того, роботу необходимо отслеживать положение окружающих предметов и насеста. Решить эту задачу удалось благодаря бортовому компьютеру и навигационной системе.

Ученым далось научить робота совершать безаварийную посадку. Но пока он проделывает это только в помещении. Авторы модели планируют усовершенствовать ее для использования на открытом воздухе.
  • Сегодня, 20:57
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