Президент Украины Владимир Зеленский в рамках запланированного на среду визита на Капитолийский холм намерен выступить с обращением на совместном заседании обеих палат конгресса США, сообщает портал Axios, не раскрывая источник этой информации, сообщает eadaily.com
Согласно этим данным, Зеленский «поблагодарит законодателей за многомиллиардную помощь, которую они выделили на военные усилия Украины, а также обоснует необходимость дальнейшего финансирования».
При этом один из собеседников издания указал, что зарубежная поездка Зеленского в США — первая с начала спецоперации РФ на Украине — будет зависеть от условий в сфере безопасности.
CNN со ссылкой на источники утверждает, что в рамках визита Зеленского в США прорабатывается его встреча с президентом США Джо Байденом.
Белый дом подтвердил, что Зеленский в среду посетит Вашингтон, передаёт РИА Новости
Высокопоставленный представитель администрации США подтвердил, что Владимир Зеленский посетит в среду Вашингтон, встретится с президентом США Джо Байденом и выступит перед конгрессом.
"По приглашению президента Байдена президент Зеленский посетит Вашингтон завтра (в среду - ред.). И у нас будет возможность пообщаться здесь, в Белом доме, а затем отправиться на Капитолийский холм", - сказал он журналистам.
По его словам, Белый дом официально пригласил Зеленского приехать в Вашингтон еще в прошлую среду, украинская сторона официально приняла приглашение в прошлую пятницу. "Офис Зеленского официально принял приглашение в прошлую пятницу. А затем окончательно визит был подтвержден в воскресенье", - сказал собеседник журналистов.
"И мы дали понять, что мы хотим принять его здесь, в Белом доме", - добавил представитель администрации США.
По его словам, речь идет о расширенной встрече с Байденом, встрече с ключевыми членами команды президента США по нацбезопасности, а также о возможности обратиться к прессе, "а затем - отправиться на Капитолийский холм, чтобы обратиться к совместной сессии конгресса".
"После этого, спустя несколько часов здесь, Зеленский вернется к своему народу на Украину", - отметил он.
Он добавил, что в Вашингтоне также надеются на проведение в последствии второго визита Зеленского в Белый дом.
Белый дом видит в визите Владимира Зеленского в Вашингтон "сигнал" президенту РФ Владимиру Путину, что США будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", сказал журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.