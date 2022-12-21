В Польше ужесточили контроль над выдачей беженцам с Украины пособия «500+». Об этом сообщается в издании Gazeta Wyborcza. Обозреватель газеты Каролина Козакевич написала, что мэр города Перемышля Войцех Бакун заявил о том, что украинцы занимаются вымогательством социальных пособий, передаёт lenta.ru
Управление социального страхования (УСС) сообщило, что выезд гражданина Украины из Польши на срок более месяца лишает его права на легальное пребывание в стране. В противном случае право на получение пособия «500+» будет утрачено. Об этом рассказала пресс-секретарь УСС Ивона Ковальская-Матис.
" Управление социального страхования уже приостановило выдачу более 110 тысяч пособий", — отметила она.
Журналист также подчеркнула, что УСС обладает возможностями проверки факта выезда гражданина Украины из страны.
"Предупреждаю, что УСС имеет доступ к реестру пограничной службы, который используется для проверки права на льготы", — напила Ковальская-Матис.
Кроме того, сообщения об отъезде украинцев, которые получают пособие, поступают от третьих лиц, например, от сотрудников школ, где учатся дети граждан Украины.
Ранее мэр приграничного города Пшемысль Войцех Бакун заявил, что жители Украины массово приезжают в Польшу, чтобы получить социальное пособие, а затем возвращаются домой.
Напомним, европейская газета Euractiv сообщила, что власти Польши предложили внести поправку в специальный закон о помощи гражданам Украины, обязав их покрывать часть своих расходов.