Глава Делегации ЕС Янис Мажейкс, комментируя закрытие в Молдове 6 телеканалов, отметил, что в ЕС тоже недавно ввели санкции против телеканалов, распространяющих дезинформацию и пропаганду из России. Однако Мажейкс подчеркнул, что, в отличие от ЕС, молдавские власти четко не разъяснили населению, почему именно они приняли такое решение. Это Мажейкс заявил в эфире Puncte de Reflecție на Vocea Basarabiei, сообщает newsmaker.md
Мажейкс рассказал, что, несмотря на то, что свобода выражения мнения является для ЕС фундаментальным правом, «возможны определенные ограничения этого права».
Глава делегации ЕС напомнил, что ЕС также недавно ввел санкции против телеканалов, распространявших пропаганду и дезинформацию из России.
Мажейкс заявил, что и в Молдове распространяется дезинформация и пропаганда, связанная с войной в Украине. И телеканалы, работу которых приостановили решением Нацкомиссии по чрезвычайным ситуациям, ранее получали предупреждения и штрафы от Совета телевидения и радио, отметил посол ЕС.
Однако он подчеркнул, что правительство и СТР должны предоставить более полную информацию о причинах закрытия телеканалов.
«Решение, которое приняла Комиссия по ЧС, очень сжатое. Правительство и СТР должны дополнительно разъяснить его, чтобы прояснить, какова была мотивация этого решения. С этой точки зрения я хотел бы призвать государственные власти продолжить разъяснительную работу, чтобы всем было понятно, почему приняли такое решение. Потому что первоначально оно вызвало много вопросов. И это, вероятно, одно из отличий от санкций, которые ввел ЕС. Так как в случае ЕС очень ясно, почему применили те или иные санкции, чтобы это было понятно населению, и это очень важный аспект», — сказал посол.
Напомним, 19 декабря вступило в силу решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям о приостановлении работы TV6, Orhei TV, Primul în Moldova, Accent TV, NTV Moldova и RTR Moldova. Глава комиссии, премьер Наталья Гаврилица в конце прошлой недели заявила, что телеканалы «серьезно и неоднократно нарушали Кодекс аудиовизуальных услуг, тенденциозно и манипулятивно отражая события в нашей стране и войну в Украине».
Позже глава Совета по телевидению и радио Лилиана Вицу заявила, что решение приняли по совокупности факторов, в числе которых — нарушение Кодекса об аудиовизуальных медиауслугах, замалчивание информации о войне, неуведомление СТР о смене владельцев четырех из шести каналов, а также международные санкции.
Телеканалы, не согласные с решением Комиссии, опротестовали его в суде и утверждают, что за принятыми против них мерами стоит передел рекламного рынка. Украине сейчас важно заполнить информационный вакуум в Молдове
Информационный вакуум в Молдове, образовавшийся после прекращения работы шести пророссийских телеканалов, должны заполнить украинские медиа. Об этом в эфире "Громадське радіо" заявила журналистка Марианна Присяжнюк, пишет point.md
"Блокировка в Молдове российских ТВ-каналов, оппозиционных и откровенно прокремлевских, неоднозначно воспринимается молдавским медиасообществом. Наблюдала дискуссии в проевропейском секторе молдавских журналистов. Закрытие пропагандистских СМИ восприняли более негативно, но были дискуссии относительно того, насколько оправдан, законен, соответствует нормам соблюдения прав человека, обеспечению свободы слова такой запрет.
Заблокированные телеканалы не освещали украинскую ситуацию вообще. Нельзя сказать, что они дезинформировали, однако они сознательно и системно умалчивали о том, что совершают их кремлевские кураторы, преступные действия, которые совершают россияне в Украине. Это манипулированием контекстом, созданием альтернативной реальности, продвижением альтернативного публичного мнения. Это пропаганда, которая создаёт условия для того, чтобы потом расцветали фейковые преступные нарративы, оправдывающие агрессию РФ против Украины", - сказала Марианна Присяжнюк, передает mybusiness.md со ссылкой на hromadske.radio
"Молдавские репортеры приезжают в Украину. Не в достаточном количестве. Впрочем, в целом репортеров всюду не хватает. Есть также вопрос, как все они ведут репортажи с места боевых действий. Есть журналисты, которые системно приезжают в Украину, заработали себе здесь имя, имеют понимание, почувствовали происходящее, установили контакты с украинскими коллегами, участвуют в общих обсуждениях. Зарождается более глубокая, чем была ранее дискуссия. Это будет распространяться. Вижу только положительные тенденции с минусами, которые есть в любой журналистике.
Украине сейчас важно заполнить информационный вакуум в Молдове, образовавшийся после закрытия пророссийских телеканалов. Аудитория готова, целевые группы уже сформированы. Было бы очень хорошо, если бы Украина проактивно привлекла свои промедийные, коммуникационные стратегии наружу, на Республику Молдова. Это возможность, которой нужно воспользоваться, чтобы лучше объяснить гражданам и гражданкам этой страны происходящее в Украине", - отметила журналистка.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с Натальей Гаврилицей во время ее визита в Киев запуск вещания новостного марафона "Единые новости", который практически непрерывно транслируется украинскими каналами после начала войны.