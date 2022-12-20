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Bloomberg сообщил о наступлении «золотого века кокаина»

Bloomberg сообщил о наступлении «золотого века кокаина»

В Колумбии объем производства кокаина вырос до рекордного уровня, пишет Bloomberg. В нескольких километрах от города Ла-Дорада скотоводческие ранчо и рыбные фермы по площади уступают «бескрайним полям коки». Чтобы попасть на эту территорию, необходимо получить разрешение от наркокартеля «Командос де ла Фронтера».

Как отмечает агентство, если у поклонников сериала Netflix «Наркос» сложилось впечатление, что эпоха картеля Пабло Эскобара в 1980–1990-х годах была расцветом торговли кокаином, то на самом деле сейчас происходит гораздо больший бум, передаёт РБК

В основе этого бума лежит значительный рост посевных площадей, а также повышение производительности на кокаиновых фермах. Кроме того, наркокартели становятся все искуснее в сокрытии наркотиков и перемещении их в больших количествах по всему миру. В частности, для поставок в Европу торговцы используют в основном коммерческие грузовые суда, идущие через Атлантический океан.

По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, сейчас незаконная промышленность производит около 2 тыс. т кокаина в год, что почти вдвое превышает объем, производимый десять лет назад.

Спутниковые фотографии показывают, что в прошлом году площадь колумбийских земель, засеянных кокой, выросла до рекордных 200 тыс. га, что в пять раз больше, чем было на момент конца эпохи Эскобара в 1993 году.

Помимо традиционных рынков, таких как США, продажи кокаина растут в Европе, где, по данным ЕС, число изъятых партий выросло в три раза всего за пять лет. «Европа наводнена кокаином. Предложение просто неслыханное», — сказал главный научный аналитик Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании агентства ЕС Лоран Ланиэль.

По данным ООН, в Африке число изъятых партий кокаина увеличилось в десять раз с 2015 по 2019 год, в то время как в Азии за тот же период — почти в 15 раз. Все бóльшие объемы наркотика изымаются в портах Турции и Восточной Европы.

  • Сегодня, 09:54
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