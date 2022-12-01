Специалисты Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики совместно с ветеринарной службой Рыбницкого района посетили молочно-товарную ферму ООО «Фиальт-Агро».
Цель выезда – проверка объектов субсидирования, т.е. племенных нетелей крупного рогатого скота молочного направления, завезенных по импорту, сообщает пресс-служба министерства
Комиссия изучила состояние животных, условия содержания и кормления нетелей, приобретенных сельскохозяйственной организацией.
Проверяющие отметили, что нетели голштино-фризской породы ввезены на территорию нашей республики из Голландии. Коровы данной породы характеризуются высокой молочной продуктивностью. Все нетели пробиркованы и имеют идентификационные номера. На каждую импортированную нетель предоставлены паспорт животного и племенная карточка.
Физиологическое состояние животных хорошее, имеются ветеринарные документы, подтверждающие, что животные прибыли из региона благополучного по заразным болезням с проведением диагностических и профилактических ветеринарно-санитарных мероприятий.
Справочно: одной из мер государственной поддержки животноводческих организаций является предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение племенных нетелей крупного рогатого скота молочного направления по импорту. Поддержка государства направлена на создание племенного ядра в республике для повышения генетического потенциала в молочном скотоводстве и, как следствие, увеличение производства молока, что обеспечит устойчивое развитие отрасли молочного животноводства и насыщение внутреннего рынка молочными продуктами отечественного производства.