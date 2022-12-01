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Режим ЧЭП в Приднестровье продлили до 30 января 2023 года

Режим ЧЭП в Приднестровье продлили до 30 января 2023 года

Чрезвычайное экономическое положение в Приднестровье продлено до 30 января 2023 года включительно, передаёт пресс-служба Верховного совета ПМР.

Верховный Совет ПМР сегодня,21 декабря, на 4-м чрезвычайном заседании единогласно проголосовал за утверждение соответствующего Указа Президента ПМР.

В пояснении отмечается, что такое решение принято «в связи с недостижением нормализации экономической обстановки, вызванной сокращением объемов подачи природного газа в Приднестровскую Молдавскую Республику, и, как следствие, недостаточностью природного газа для обеспечения промышленных потребителей, теплоснабжающих организаций, потребителей электрической энергии и невозможностью исполнения в полном объеме обязательств по выработке электрической энергии на экспорт, а также в связи с сохраняющейся необходимостью обеспечения мероприятий по выводу экономики государства из кризиса»- сообщается в заявлении ВС ПМР.

Министр экономического развития Сергей Оболоник отметил, что на сегодняшний день благодаря тёплой погоде промышленность работает в более или менее комфортных условиях, однако в январе ожидается похолодание, что приведёт к увеличению расхода газа на отопление. Это не может не отразиться на энергоснабжении промышленности, особенно крупных предприятий.

  • Сегодня, 10:34
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