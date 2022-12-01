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Кику: Энергию у МГРЭС покупают за 1,4 лея, а продают в три раза дороже

Кику: Энергию у МГРЭС покупают за 1,4 лея, а продают в три раза дороже

Бывший премьер-министр Ион Кику прокомментировал ситуацию в энергетическом секторе страны.

Кику выразил недовольство тем, что непонятно, откуда берутся такие тарифы. Заявления политика прозвучали в эфире передачи на телеканале N4, сообщает point.md ссылаясь на omniapres.md

"Я не вижу никакой логики. Через посредников газ по-прежнему поступает от «Газпрома», а деньги по-прежнему идут русским, деньги, которые финансируют войну.

Кого Андрей Спыну держит за идиотов в этой стране? Санду, Гаврилицу или молдаван?

И кстати – тариф 29 леев за газ, а если его покупают у "Энергокома", то тариф должен быть 20 леев – куда девается разница в 9 леев?

Электроэнергию мы покупаем у Кучургана за 1,4 лея, они продают ее в три раза дороже - за 4,6 лея.

Что молдаване выиграли от всего этого?" - спросил Кику.

  • Сегодня, 11:14
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