Россия не вписывается в рамки государства — спонсора терроризма, установленные американским законодательством, заявила посол США по особым поручениям в сфере международной уголовной юстиции Бет Ван Шак.
«Мы можем признавать государства спонсорами терроризма — например, Сирия была признана таковым какое-то время назад. Но наше законодательство дает немного другое определение, чем европейское. Буду честной, Россия просто не вписывается в рамки определения страны — спонсора терроризма», — сказала Ван Шак во время телефонного брифинга, отвечая на вопрос, присоединится ли США к ЕС, если союз признает Россию страной — спонсором терроризма, сообщает РБК
23 ноября в Европарламенте состоится голосование по резолюции о признании России государством — спонсором терроризма из-за ее действий на Украине. Резолюция является ответом на призыв президента Украины Владимира Зеленского признать Россию спонсором терроризма. Он впервые выступил с ним в апреле 2022 года. В законодательстве ЕС отсутствует правовая база для признания третьих стран государствами — спонсорами терроризма. В случае одобрения резолюция Европарламента не будет иметь юридических последствий для России. Текст документа еще редактируется, его черновая версия была выложена на сайте Европарламента 21 ноября.
«Мы изучаем другие возможные определения, которые достигнут той же цели, что и европейская инициатива», — отметила Ван Шак.