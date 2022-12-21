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Пересмотрены права осуждённых

Пересмотрены права осуждённых

Депутаты Верховного Совета приняли во втором окончательном чтении законопроекты, улучшающие положение осуждённых. Изменения внесены в Уголовно-исполнительный кодекс и Закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Законопроекты инициировала группа депутатов.

«Длительная работа проходила по рассмотрению данных законопроектов. При подготовке ко второму чтению проводился ряд совещаний. Учтена позиция Президента. Улучшается положение осужденных, являющихся единственным родителем. Кроме этого, увеличивается сумма личных денежных средств, которую осужденные в праве использовать для приобретения продуктов питания и предметов первой необходимости. Сокращается срок цензуры получаемых и проверяемых писем», – прокомментировал заместитель председателя Комитета по законодательству, защите прав и свобод граждан Олег Петрик, сообщает пресс-служба ВС ПМР

Прописывается возможность осужденных получать среднее специальное или высшее образование, в том числе и заочно. До сих пор им давали только школьные знания или обучали рабочей специальности.

«Получить профессиональное образование можно будет в условиях учреждений. Есть ряд режимов, где осужденные в праве выходить, это колонии-поселения. Ранее могла быть организована только профессиональная подготовка. Сейчас мы даем возможность обучаться на заочной форме в организациях образования на территории нашей республики. Тем, которые не смогут выходить за территорию учреждения, уже этот механизм будет определен исполнителями», – пояснил Олег Петрик.

Осужденным можно будет краткосрочно выезжать за пределы учреждений исполнения наказания в установленном порядке, под конвоем и при исключительных жизненных обстоятельствах, например, для погребения близкого родственника или для встречи с ребенком-инвалидом. Есть исключения по категориям осужденных, режиму содержания и по характеристикам осужденных, подчеркнул Олег Петрик.

Как уточнили в профильном комитете, краткосрочные выезды запрещаются осужденным при особо опасном рецидиве преступлений или приговоренных к пожизненному сроку. Не будут выпускать убийц, насильников и тех, кто совершил преступления в отношении несовершеннолетних, а также больных туберкулезом, ВИЧ-инфицированных, тех, кто не прошел полный курс лечения от венерического заболевания, алкоголизма, токсикомании, наркомании.

В отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений также внесены изменения. Им в неограниченном количестве будут разрешены свидания с нотариусом и переписка с родными и близкими.

Принятые сегодня законопроекты, направленные на улучшение положения людей в местах лишения свободы, вступят в силу после подписания Президентом.
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