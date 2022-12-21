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Индивидуальным предпринимателям назвали сроки уплаты налогов

Индивидуальным предпринимателям назвали сроки уплаты налогов

Телеграм-канал «Спецналоговые режимы для ИП» обращает внимание индивидуальных предпринимателей на сроки уплаты налоговых платежей.

Так, при осуществлении деятельности по патентной системе налогообложения уплата налоговых платежей производится авансовым платежом до 1 числа месяца, в котором будет осуществляться деятельность. То есть для осуществления деятельности в январе 2023 года необходимо произвести оплату совокупного налогового платежа до 1 января 2023 года.

При осуществлении деятельности по упрощённой системе налогообложения уплата налоговых платежей осуществляется по итогам месяца до 5 числа месяца, следующего за месяцем осуществления деятельности. Таким образом, налоговые платежи за январь 2023 года ИП на УСН должны оплатить до 5 февраля 2023 года.

Налоговые платежи за январь 2023 года по выданным документам на применение УСН сроком действия с 1 января 2023 года будут начислены и доступны к оплате после 1 января 2023 года.

  • Сегодня, 19:06
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