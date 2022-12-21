Так, при осуществлении деятельности по патентной системе налогообложения уплата налоговых платежей производится авансовым платежом до 1 числа месяца, в котором будет осуществляться деятельность. То есть для осуществления деятельности в январе 2023 года необходимо произвести оплату совокупного налогового платежа до 1 января 2023 года.
При осуществлении деятельности по упрощённой системе налогообложения уплата налоговых платежей осуществляется по итогам месяца до 5 числа месяца, следующего за месяцем осуществления деятельности. Таким образом, налоговые платежи за январь 2023 года ИП на УСН должны оплатить до 5 февраля 2023 года.
Налоговые платежи за январь 2023 года по выданным документам на применение УСН сроком действия с 1 января 2023 года будут начислены и доступны к оплате после 1 января 2023 года.