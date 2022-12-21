22 декабря в госслужбе экологического контроля и охраны окружающей среды пройдёт экзамен на знание требований охотничьего минимума. Это традиционная процедура, необходимая для получения охотничьего билета.
Для сдачи экзамена необходимо представить в госслужбу ряд документов: заявление (заполняется на месте); ксерокопию документа, удостоверяющего личность (паспорт); две цветные фотографии форматом 3х4; медицинское заключение об отсутствии психических заболеваний, алкоголизма, наркомании и токсикомании.
Экзаменационные вопросы разделены на 2 части. Они включают в себя разделы по требованию правил охоты, безопасности при обращении с орудиями охоты. Также там будут вопросы по основам биологии и экологии диких животных, их природоохранному статусу на территории ПМР, отмечается на сайте ведомства.
Первая часть экзамена — это тестовые задания, состоящие из 20 вопросов. Вторая часть — мультимедийная презентация из 15 слайдов. На каждом слайде представлен вид дикого животного. Экзаменуемому необходимо указать его видовое название.
Результат экзамена считается положительным при правильном ответе не менее чем на 16 из 20 тестовых вопросов и 12 из 15 слайдов мультимедийной презентации в течение одного академического часа. При наличии более 4 ошибок экзамен не засчитают, а экзаменуемый сможет попытаться его сдать повторно.
Успешно сдавшим экзамен охотничий билет выдается в течение 10 дней после прохождения экзамена.
Для сдачи экзамена будущим охотникам необходимо иметь при себе паспорт и ручку. Начало — в 10 утра.